Каким 2022 год стал для Саратовской области

Установка памятника Петру Великому на Набережной Саратова

Эвакуации

Сразу после возвращения с зимних каникул саратовские школы и детские сады столкнулись с волной эвакуаций. Ложные обращения о минировании поступали также в административные здания, больницы, суды и торговые центры региона.

Кроме Саратовской области анонимные звонки о якобы заложенных в учреждениях бомбах поступали во многие другие российские регионы – в частности, Тюменскую, Челябинскую Ивановскую и другие области.

Проблема оставалась актуальной для жителей губернии на протяжении всего года.

Нападение матери на собственного сына с ножом

Ночью 12 февраля мальчика Максима из Энгельса госпитализировали с множественными ранениями, за покушение на убийство полиция задержала мать пострадавшего.

Инцидент произошел ночью – пьяная 29-летняя мать нанесла 16 ударов ножом собственному сыну в квартире на Полтавской. У маленького Максима были повреждены внутренние органы, речь шла о транспортировке ребенка в одну из московских клиник, но это было невозможно из-за его состояния.

Максим в больнице

Семья переехала два года назад из Аткарского района области. Мать Максима осиротела в детстве, ее и ребенка контролировали органы опеки из-за пристрастия женщины к спиртному.

Мальчику потребовалось несколько сложных операций, прежде чем он пошел на поправку. Сейчас Максим живет у сестры своей матери. Родительницу ребенка признали невменяемой и отправили на лечение в психиатрическую лечебницу.

Завершение карьеры пловцом Ильей Захаровым и две «бронзы» Логинова в Пекине

22 февраля губернатор Саратовской области Валерий Радаев наградил биатлониста Александра Логинова почетным знаком «За любовь к родной земле». Заслуженный мастер спорта России по биатлону, ставший на XXIV зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине двукратным бронзовым призером, приехал тогда в Саратов на пару дней к своей маме.

Логинов уже несколько лет не выступает за Саратовскую область и перешел в команду Тюмени. Тем не менее, спортсмен остается одним из самых любимых и узнаваемых болельщиками со всей России.

Другой знаменитый спортсмен из Саратова в тот же день, 22 февраля, объявил о завершении спортивной карьеры. Чемпион Олимпиады 2012 года в Лондоне Илья Захаров рассказал о таком решении на Кубке России по прыжкам в воду. В нашем городе мероприятие такого уровня проводилось впервые – участниками стали более двух сотен спортсменов из 15 регионов России.

Илья Захаров (справа) на Кубке России по прыжкам в воду

Захаров уже объявлял о завершении карьеры в 2019 году, но позже, в 2021, решил вернуться в большой спорт. Тем не менее, результаты спортсмен счел не слишком успешными, так что решил сосредоточиться на работе главы спортивной федерации по прыжкам в воду по регионам ПФО.

Прибытие в Саратовскую область первых беженцев с Донбасса

На саратовский вокзал 21 февраля прибыл первый поезд с беженцами из республик Донбасса. Губернатор Саратовской области Валерий Радаев объявил в регионе режим ЧС в связи с размещением вынужденных переселенцев.

Незадолго до этого, 18 февраля, главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник объявили о начале эвакуации мирных граждан.

Беженцы из Донбасса на Саратовском вокзале

Первыми гостями Саратовской губернии стали 510 человек – 272 женщины, 197 детей и 41 мужчина. Беженцев разместили в местах временного пребывания в облцентре, Энгельсе, Марксе и Вольске.

Помимо нашего региона режим ЧС ввели на территории пяти российских областей – Ростовской, Воронежской, Курской и Пензенской областей.

Кот Пузик спас хозяина во время пожара

Поздним вечером 29 марта кот Пузик из Саратова разбудил хозяина, когда квартиру в пятиэтажке на Крымской заволокло дымом.

По словам владельца квартиры, он уснул за просмотром телевизора, о проснулся из-за беспокойства своего кота – тот царапал руку хозяина и жалобно мяукал. Мужчина увидел, что телевизор загорелся и успел выбежать из жилища. Он вызвал пожарных и предупредил соседей об опасности.

Кот Пузик после пожара

Сотрудники МЧС оказались на месте происшествия через три минуты, хозяин рассказал им о коте, оставшемся в горящей квартире. Пожарные быстро справились с возгоранием, а Пузика вытащили из здания на свежий воздух.

Огнеборцам пришлось дать коту подышать кислородом из баллона, чтобы «откачать» его – питомец около 20 минут не мог прийти в себя. Позже Пузика забрала в ветклинику дочь спасенного котом мужчины. К счастью, пушистый спаситель быстро поправился.

Установка и торжественное открытие памятника Петру Первому в Саратове

Памятник первому императору в истории России торжественно открыли 22 апреля на Набережной Саратова. Несмотря на неблагоприятную погоду в тот день на празднество собрались сотни людей – гостям показали костюмированное шоу, в котором актеры в костюмах начала XVIII века рассказали историю посещения нашего города Петром I.

Салют на открытии памятника

Мероприятие посетили Николай Панков, Сергей Филипенко, Валерий Радаев и Михаил Исаев. В конце торжественного открытия памятника состоялся салют – небо над городом окрасилось в цвета российского триколора. Немногим ранее, 20 апреля, в Саратове утвердили создание новой площади, ограниченной улицами Московская и Набережной Космонавтов, – ее назвали в честь Петра Великого, именно на ней и был установлен памятник.

Досрочный уход в отставку Валерия Радаева

Валерий Радаев 10 мая принял решение покинуть пост главы Саратовской области после 10 лет работы в этой должности.

Врио губернатора Саратовской области до выборов, запланированных на сентябрь, стал председатель правительства региона Роман Бусаргин. Президент Владимир Путин подписал соответствующий указ о назначении и провел первую рабочую встречу в формате видеоконференции с Бусаргиным в тот же день, 10 мая.

Одновременно с Радаевым «по собственному желанию» подали в отставку главы еще четырех российских регионов. Президентом были назначены временно исполняющие обязанности глав Республики Марий Эл, Кировской, Рязанской и Томской областей.

Губернатором Саратовской области Роман Бусаргин был избран в ходе Единого дня голосования. Выборы в регионе проходили три дня, с 10 по 13 сентября. Бусаргин набрал более 72 процентов голосов, а наш регион стал вторым по уровню явки в России (53%).

23 августа добровольно пост покинул также глава Саратова Михаил Исаев – это решение он мотивировал желанием сосредоточиться на предстоящих выборах в Облдуму, – в итоге он стал председателем регионального парламента.

Исполняющей полномочия мэра Саратова стала бывшая руководительница Ленинского района Лада Мокроусова, она приступила к новым обязанностям сразу после ухода Исаева. Официально мэром Мокроусова была избрана 11 ноября.

Медведица Маша нашла дом

Медведице Маше не повезло с первыми хозяевами – те были жестоки к ней и пытались заставить работать на фотосессиях, при этом часто ее держали голодной.

Позже ее взяла саратовская семья Пригородовых. В декабре 2021 Росприроднадзор хотел изъять медведицу из семьи, но хозяева доказали, что она живет по всем стандартам содержания дикого зверя.

Медведица Маша

Для Пригодовых Маша стала настоящим членом семьи, она живет в любви и заботе. Интересно, что медведица – вегетарианка, она совсем не ест мяса, а питается только крупами, фруктами и ягодами.

Нашествие огромной отары сайгаков из Казахстана

В июле Саратовская область столкнулась также с нашествием сайгаков из Казахстана. Животных оказалось настолько много, что их пришлось депортировать на родину.

Чиновники комитета охотхозяйства рассказали о стаде сайгаков в 10-15 тысяч голов, оно растянулось на 30 километров. Животные могли переносить ящур, так что их «вытолкали» обратно в Казахстан.

Была арестована подозреваемая в отравлении семьи в Александровке. Женщина созналась, что убила собственных внуков из-за страха безденежья

В августе этого года задержали подозреваемую в нашумевшем убийстве.

По обнародованной версии следствия, в декабре 2021 года Саратовской области бабушка отравила дочь и внуков, после того как потеряла мужа, – именно он содержал большую семью. После его смерти единственным работающим человеком в доме остался сын подозреваемой в отравлении Александр. Сама же женщина всю жизнь занималась хозяйством.

В селе Александровка тогда под Саратовом жертвами отравления стали трое детей – трех, пяти и семи лет, их 23-летняя тетка, инвалид с диагнозами ДЦП и умственной отсталостью. Задержанной она приходилась дочерью.

Женщина созналась в преступлении, она пошла на убийство из-за страха безденежья

Изначально следствие посчитало виной гибели людей дезинсекцию, которую проводили в доме за несколько дней до этого. Позже экспертизы нашли в теле погибших другой яд, подозрение пало на бабушку погибших детей, – она одна оставалась в доме на момент трагедии и не пострадала.

49-летняя бабушка, Лидия Ширяева, признала вину и рассказала на допросах подробности отравления. По словам подозреваемой, она пошла на убийство из-за страха безденежья.

Частичная мобилизация в Саратове

Президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в России 21 сентября, спустя почти семь месяцев с момента начала спецоперации на Украине.

Многие саратовцы, попадающие под категорию призыва, получили повестки в тот же день. 10 октября с саратовского вокзала ушел первый состав с десятками мобилизованных.

Мобилизованные на вокзале Саратова

Несколько недель после начала частичной мобилизации в Саратове можно было увидеть автобусы с призванными – мужчин развозили в пункты подготовки и временного содержания. Намного чаще стали появляться люди в военной форме и на улицах города.

В конце ноября по всей стране «завирусилось» видео, на котором мужчину в военной куртке не пустили в саратовский паб Harat’s на Большой Садовой. Сотрудники заведения объясняли это собственными правилами бара – якобы, в любой форме, кроме полицейской, в питейное заведение можно попасть только во время проведения тематических вечеринок.

Многие не согласились с таким подходом, сочтя его непатриотичным. К счастью, споры так и не вышли за рамки обсуждений и быстро стихли.

Убийство 10-летней девочки родной сестрой

В октябре саратовскую школьницу задержали по подозрению в убийстве 10-летней сестры. На кухне квартиры по Батавина мать погибшей, придя с работы, увидела младшую дочь Карину в крови – эксперты позже насчитали 24 ножевых ранения и следы ожогов.

Подозреваемой в убийстве быстро назвали 14-летнюю родную сестру убитой Милану, на девочку возбуждено уголовное дело по статье об убийстве. Семья была абсолютно благополучной, родители находились в разводе, но поддерживали хорошие отношения, отец часто виделся с дочерями и помогал детям финансово.

Сотрудники СКР на месте преступления

Одноклассники Миланы также рассказали о ней, как об открытом и приятном человеке, но указали корреспондентам «Комсомолки» на странности в поведении девочки – она искала в социальных сетях шокирующие и жестокие видео, а в более младшем возрасте наносила себе порезы.

Попытки атак беспилотников на Энгельсский военный аэродром

Последний месяц этого года отметился попытками атак беспилотников ВСУ на военный аэродром «Энгельс-1».

Впервые такая попытка была предпринята ночью на 5 декабря – украинские реактивные БПЛА советского производства «Стриж» атаковали энгельсскую авиабазу и аэродром «Дягилево» в Рязанской области.

Взрыв ночью в Энгельсе 26 декабря

Противник надеялся поразить или вывести из строя самолеты дальней авиации России, находящиеся на этих объектах. Как рассказали в Минобороны, беспилотники на малой высоте были перехвачены российскими ПВО. Обломки аппаратов повредили обшивку корпуса двух самолетов. К сожалению, не обошлось и без жертв – трое российских военных техников погибли. Еще четверо оказались ранены осколками, пострадавших направили в больницу. Оборонное ведомство не уточнило, на каком именно аэродроме пострадали и погибли люди.

Около 2:30 ночи 26 декабря энгельсский аэродром снова был атакован аналогичным украинским БПЛА, снаряд снова был уничтожен на малой высоте российскими ПВО. Техника в результате инцидента не пострадала, но из-за падения обломков беспилотника погибло трое российских военных-бортмехаников – два старших лейтенанта, – Максим Ануфриенко и Александр Пампухин, и майор Андрей Воронов.

Третья попытка атаки военного объекта «Энгельс-1» произошла 29 декабря, ПВО снова отразила атаку беспилотника. Обломки сбитого аппарата рухнули на дом и машину.

Работа ПВО в небе над Энгельсом 29 декабря

Из-за атак саратовцы столкнулись с волной звонков от мошенников, которые распространяли фейковую информацию от лица местного управления Роспотребнадозора. Злоумышленники говорили о якобы запланированной эвакуации из Энгельса. Опровергать эту информацию пришлось самому ведомству, главе ЭМР Дмитрию Плеханову и губернатору Роману Бусаргину.

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