архив КП Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

К выходным в Саратовской области потеплеет до +18 градусов. Об этом сегодня, 17 апреля, рассказала корреспонденту «КП-Саратов» синоптик регионального Гидрометцентра Светлана Цветайло. По словам специалиста, погода на этой неделе будет не такой солнечной, как в начале недели.

Облачность будет немного уплотняться. Во второй половине неделе ожидается облачная погода с прояснениями. Это связано с падением атмосферного давления, которое сейчас наблюдается и продолжится в течение недели. Антициклон, который подарил нам такие ясные и солнечные дни, хоть и прохладные, будет ослабевать.

В первой половине недели прогнозируется переменная облачность, а во второй - облачная с прояснениями. Ветер будет южный и юго-восточный со скоростью 3-8 метров в секунду. В дневные часы возможны порывы от 10 до 14 метров в секунду.

Температурный фон будет постепенно повышаться, воздух будет прогреваться. В первой половине недели ночью температура от -3 до + 3 градусов, а во второй половине недели +1, +6. При облачной погоде в дневные часы температура воздуха будет стабильна, +12, +13 градусов.

В Саратове температура воздуха в ночные часы будет держаться положительной. С каждым днем постепенно столбик термометра будет повышаться- ночью +2,+4, потом +3 +5, а к концу недели +4,+6 градусов. В дневные часы в первой половине недели ожидается +12 +14, в середине недели +15 +17, к концу рабочей недели потеплеет до +16 +18 градусов.

В субботу ожидаются осадки в виде дождя, а в воскресенье небо прояснится.

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