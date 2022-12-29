Аэропорт "Гагарин" в Саратове

На данный момент саратовский аэропорт «Гагарин» отменил ограничения на полеты и работает в штатном режиме.

Временное ограничение полетов отменено. Напомним, ранее в четверг в зоне аэропорта Саратова вводились ограничения на полеты. В целях безопасности ограничения были введены и в зоне пензенского аэропорта. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на директора ГБУ «Аэропорт Пензы» Юрий Осколков. Рейс «Пенза-Саратов» с пересадкой в Домодедово был отложен.

Напомним, сегодня, 29 декабря, системы ПВО сбили в Энгельсском районе Саратовской области БПЛА. Инверсионные следы после работы сил противовоздушной обороны сразу привлекли внимание жителей региона и фотографии разошлись по социальным сетям. Позже губернатор региона Роман Бусаргин подтвердил информацию о случившемся.

- На территории Энгельсского района сработала система ПВО. Уничтожен летательный аппарат. На место направлены оперативные службы. Угрозы для безопасности жителей нет, - сообщил глава региона, а также отметил, что в городе в очередной раз распространяется ложная информация о необходимости эвакуации из Энгельса.

- Прошу сохранять спокойствие. Никакой эвакуации из города не требуется, - заявил Бусаргин. Позже глава региона выступил с заявлением по поводу эвакуации из детских садов в районе Летки.

- В социальных сетях также распространяется ложная информация об эвакуации детских садов. Дошкольные учреждения работают в штатном режиме, - отметил губернатор в своем Телеграм-канале.

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