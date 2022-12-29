Самолеты облетают небо над территорией Саратовской области

Небо над территорией Саратовской области опустело

Сегодня, 29 декабря, поступают сообщения о закрытии неба в Саратовской области. Читатель «КП-Саратов» поделился с нами информацией, согласно которой, его рейс «Пенза-Саратов» с пересадкой в Домодедово отложена на неопределенный срок.

Официальный представитель аэропорта «Гагарин» заявил, что «рейс авиакомпании S7 5077 Новосибирск-Саратов совершил посадку в аэропорту Самары. Рейс авиакомпании «Победа» в настоящий момент задерживается на прилет.

Касательно закрытия воздушного пространства над Саратовской областью представитель аэропорта заявил, что «Аэропорт «Гагарин» работает без ограничений на прилет и отправку воздушных судов». На онлайн-картах Flightradar24 видно, что рейсы облетают регион.

Напомним, сегодня, 29 декабря, системы ПВО сбили в Энгельсском районе региона БПЛА. Инверсионные следы после работы сил противовоздушной обороны заметили многие жители. Они разместили кадры в социальных сетях. Губернатор региона Роман Бусаргин выступил с комментарием по инциденту.

Жители Энгельсе сообщили о срабатывании ПВО

— На место направлены оперативные службы. Угрозы для жителей нет. Информация о необходимости эвакуации из Энгельса не соответствует действительности. Прошу сохранять спокойствие, — заявил глава региона.

Позднее, жители Энгельса сообщили об упавших на дом и машину обломках сбитого летательного объекта. В социальных сетях появились новые кадры, якобы запечатлевшие обломки аппарата, сбитого ПВО за городом.

По сообщению одного из телеграм-каналов, обломки сбитого объекта упали на территорию частного жилого дома и машину. Появилась информация об эвакуации детей из детских садов, которую позже опроверг губернатор.

— Системы ПВО сбили в Энгельсском районе БПЛА. В результате падения осколков повреждены забор частного дома, автомобиль и гараж, в одном из домов выбило окно на балконе. Других повреждений нет. Люди не пострадали. На месте работают оперативные службы. В социальных сетях также распространяется информация об эвакуации детских садов. Она не соответствует действительности. Дошкольные учреждения работают в штатном режиме — высказался глава региона в своем телеграм-канале.

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