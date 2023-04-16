На окраине Саратова три человека пострадали в массовой аварии

Фото: Юрий Юрин

Вчера вечером, 15 апреля, под Саратовом три человека пострадали в массовой аварии. Об этом глава регионального управления безопасности жизнедеятельности сообщил в своем Телеграм-канале.

Авария произошла в 18:59 в Гагаринском районе. Дежурному сообщили о том, что вблизи поселка Сергиевский столкнулись сразу три автомобиля: грузовик МАЗ, а также легковые Chevrolet и Lada.

Фото: Юрий Юрин

В результате ДТП пострадали три человека, которые ехали в Chevrolet. Прибывшим на место спасателям из областной службы пришлось использовать гидравлический инструмент, чтобы достать из искореженного автомобиля 39-летнего мужчину. Он был доставлен в карету скорой помощи в тяжелом состоянии. Реанимационная служба облспаса также оказала помощь 38-летнему мужчине и 21-летнему парню. Пострадавшие доставлены в больницу.

На месте работают спасатели областной службы спасения, медики скорой помощи, сотрудники ДПС. Обстоятельства произошедшего выясняются.