В Саратове изменятся схемы дорожного движения из-за запуска нового автобуса №19

архив КП Фото: Виталий ТИМКИВ

В Саратове c сегодняшнего дня, 15 апреля, приостановка работы нескольких трамвайных маршрутов и тестовый запуск автобуса №19 изменит схемы дорожного движения. Об этом сообщили в администрации города.

Этот автобус запланирован как дублер трамвайных маршрутов №№ 8, 9, 10. Девятнадцатый автобус будет следовать от 1-го Просяного проезда до Мирного переулка по Огородной до 7-го Артельного проезда, с поворотом на Ново-Астраханское шоссе около дома № 44а.

Изменение схемы движения из-за нового автобусного маршрута №19

Из-за этого на участке 7-го Артельного проезда от Огородной до Ново-Астраханского шоссе устанавливается одностороннее движение, соответствующие знаки появятся в ближайшее время. Ограничения будут действовать на время работы нового автобуса.

Напомним, полная остановка работы трех вышеназванных трамвайных маршрутов планируется через месяц, 15 мая. Это станет первым этапом в осуществлении проекта скоростного трамвая в Саратове.

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