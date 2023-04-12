В Саратовской области отметили День космонавтики

Саратовцы на праздновании Дня космонавтики

Сегодня, 12 апреля, в Парке покорителей космоса в окрестностях Энгельса прошло праздничное мероприятие, приуроченное к 62-й годовщине со дня первого полета человека в космос — 108-минутного полета Юрия Гагарина на космическом корабле «Восток-1».

После митинга на Набережной Космонавтов в парк прибыли губернатор Саратовской области Роман Бусаргин, министр культуры региона Наталия Щелканова, депутат Саратовской областной думы Алексей Антонов (фракция «ЕР»), летчик-космонавт, Герой России Юрий Шаргин. На митинге приветствовали участников местного Энгельсского отделения Российского движения детей и молодежи «Движение первых», которым был вручен сертификат. В числе первых участников патриотического движения — учащиеся школы имени Ю.А. Гагарина, школы №4 имени С.П. Королева, школы села Узморье, а также лидеры детских профильных объединений и школ Энгельсского района.

Роман Бусаргин возложил цветы к памятнику Гагарину

Делегация посетила музей и ознакомилась с экспозицией.

Максим Сидорович и Ирина Пушкарева представили собственную разработку — мобильное приложение с дополненной реальностью, наглядно показывающее с помощью 3D-моделей на фоне реальных объектов устройство и принципы работы комических аппаратов от первого искусственного спутника до ракеты-носителя «Восток». Над проектом работала команда из 12 человек, было привлечено более миллиона рублей.

На праздничном митинге-концерте губернатор Роман Бусаргин обратился к присутствующим с поздравительной речью.

Торжественная церемония

— Дорогие земляки! Поздравляю Вас с Днем Космонавтики! Полет Юрия Гагарина доказал всему миру, что наша страна, наши люди способны опережать время. Когда мы все трудимся для одной цели, для нас нет ничего невозможного!

По словам губернатора, подвиг Гагарина определил развитие человечества на десятилетия вперед.

— Мы, саратовцы, гордимся, что наши инженеры и конструкторы готовили легендарный полет. В Саратове Гагарин научился летать, и сюда же он вернулся героем, покорившим космос. Саратовские предприятия продолжают выпускать уникальную продукцию для космоса и авиации, а приемники Юрия Гагарина, воспитанники саратовского аэроклуба, продолжают покорять небо, — высказался губернатор.

Полковник запаса, летчик-космонавт, Герой России Юрий Шаргин вспомнил время, когда был мальчишкой.

— Никогда не думал, что стану космонавтом, видите - получилось. Работа очень тяжёлая, но интересная, - с улыбкой сказал летчик.

Сейчас на месте приземления Гагарина реализован новый этап Парка покорителей космоса – это мемориальный комплекс. В рамках следующего этапа будет построен образовательный парк космической направленности федерального уровня и детский космопарк.

—Основная задача, которую поставил Вячеслав Володин, - советоваться с людьми, что они хотят здесь увидеть, - подчеркнул губернатор, рассказывая о новом проекте.

После торжественной части прошло возложение цветов к памятнику на месте приземления Юрия Гагарина.

— Это истинно народный праздник. Людей сюда не гонят, они сами приходят, — сказал после возложения цветов Шаргин.

Юрий Гагарин в действительности достиг ранга народного героя и одной из самых любимых личностей в России. Многие исторические деятели XX века подвергаются неоднозначным оценкам, но фигура первого человека в космосе навсегда осталась в памяти народа, как олицетворения смелости и жизнелюбия и веры человечества в прогресс.