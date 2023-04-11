В Саратове открыли мемориальную доску земляку, пленившему Генриха Гиммлера

На торжественном открытии

Сегодня, 11 апреля, в Саратове торжественно открыли мемориальную доску нашему земляку, Ивану Сидорову, пленившему рейхсфюрера СС Генриха Гиммлера. Историческая справедливость восстановлена благодаря журналистскому расследованию.

ПОЙМАТЬ ЗВЕРЯ

Генрих Гиммлер, без сомнения, был одним из самых жутких людей 20го века. Убежденный нацист, идейный вдохновитель создания концлагерей... Именно Гиммлер стоял за организацией эскадронов смерти, убивавших мирных жителей на оккупированных территориях Восточной Европы и СССР.

Несмотря на многолетнюю приверженность своим людоедским взглядам, после падения Третьего Рейха Гиммлер умирать за них не спешил, а попытался бежать. Оказавшись в британской зоне оккупации, он приказал бывшим подчиненным затеряться в рядах Вермахта и «ждать своего часа», а себе подготовил поддельные документы и автомобиль. Именно в этот момент на пути нацистского монстра встали 25-летний саратовец Иван Сидоров и его товарищ 29-летний рязанец Василий Губарев.

Выступление Лидия Златогорская

На первый взгляд в реальность поступке советских солдат трудно поверить, ведь они были освобождены британцами из лагеря для военнопленных совсем незадолго до этого. Голодные, пережившие невероятные ужасы и лишения, они едва могли держаться на ногах, но при первой же возможности присоединились к британским войскам в качестве добровольцев и вернулись к борьбе с нацизмом.

Именно Сидоров и Губарев находились в патруле, который заметил нацистского преступника с подельником на окраине селения Майнштедт. Немцы пытались скрыться, и Губарев произвел предупредительный выстрел в воздух из винтовки. Поняв, что сбежать ему не удалось, Гиммлер вскоре покончил жизнь самоубийством.

ТАЙНА СКРОМНОГО ГЕРОЯ

Восстановить историческую справедливость удалось благодаря журналистскому расследованию. Ветеран саратовской журналистики Александр Симонов провел титаническую работу с архивными документами Комитета госбезопасности и смог по крупицам восстановить правдивую картину этого важного события. Александр Симонов также попросил упомянуть в своей речи имя бывшего начальника регионального управления КГБ Алексея Петровича Теплова, который очень помог ему в работе.

Саратовская молодежь на мероприятии

- Рассказать миру о том, что сделали Сидоров и Губарев, удалось благодаря книги «Сидоров против Гиммлера. Раскрытая тайна ареста». Это издание помогло историкам по-новому взглянуть на завершающий этап войны. Факты, описанные в книге, признаны Военно-историческим обществом России. Благодаря изложенным в книге фактам, о несправедливо забытых фронтовиках узнали благодарные потомки. Лишения не сломили дух советских солдат. Они до конца сохранили любовь к Родине и веру в Победу, - отметила председатель регионального союза журналистов РФ Лидия Златогорская.

В мероприятии приняли участие вице-губернатор Саратовской области Игорь Пивоваров, министр информации и массовых коммуникаций Александр Колоколов, глава саратовского областного отделения «БОЕВОГО БРАТСТВА» Сергей Авезниязов, ветераны Великой Отечественной войны и локальных войн, труженики тыла, представители общественных и молодежных организаций, а также простые жители, которые собрались посмотреть на торжественное открытие.

НИКТО НЕ ЗАБЫТ

Мемориальная доска появилась на доме по адресу Одесская, 2, расположенному в районе 3-й Дачной. По историческим данным, Иван Сидоров там жил. Доску изготовило Специальное предприятие «Ритуал».

Возложение цветов к мемориалу

Иван Егорович Сидоров родился в 1920 году в селе Ключи Лысогорского района. Призван в армию был в июне 1941 года и включен в состав минометного полка 63-го стрелкового корпуса генерала Л.Г. Петровского.

Пример несгибаемой воли саратовца Ивана Сидорова, безусловно, послужит хорошей мотивацией для современной молодежи.

- Мы часто проводим встречи со школьниками, студентами, посетителями военных кафедр. Теперь мы обязательно включим историю о пленении Гиммлера в программу бесед. Молодежь должна знать достойнейших из своих земляков, - рассказал ветеран Вооруженных Сил СССР и общественник Эдуард Казымов.

Юнармия

На малой родине в Лысогорском районе память земляка чтут особенно.

- Мы не знали об этом подвиге с 2000 года. Теперь в селе Ключи мы храним материалы об Иване Сидорове и сохранившиеся вещи. Мы проводим экскурсии, которые пользуются большим интересом, - заявила глава муниципалитета Валентина Фимушкина.

После торжественного открытия мемориальной доски, память всех павших в ходе Великой Отечественной войны защитников Родины почтили минутой молчания. В мемориальной доске героя общественники и ветераны возложили цветы.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.