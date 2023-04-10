архив КП
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
В Саратовской области губернатор утвердил дополнительные требования к содержанию и выгулу домашних животных. Соответствующее постановление появилось сегодня, 10 апреля, на портале правовой информации региона.
Теперь запрещено содержание и прикармливание любых домашних животных в нежилых помещениях дома – подвалах, чердаках, крышах, лестничных клетках и подъездах.
На территориях общего же пользования владельцам запрещается оставлять свое животное на привязи более часа.
Собак, чей рост в холке выше 35 сантиметров, перевозить в общественном транспорте теперь можно только в наморднике, если же животное ниже – потребуется специальная клетка.
Выгуливать собак потенциально опасных пород запрещается нетрезвым людям и детям до 14 лет, а также недееспособным.
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