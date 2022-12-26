В Минобороны подтвердили ночную атаку украинского БПЛА на энгельсский аэродром

Момент вспышки над Саратовской "Леткой" сегодняшней ночью попал на уличные камеры видеонаблюдения

Военный аэродром «Энгельс-1» действительно был атакован, сообщает ТАСС со ссылкой на сведения Министерства обороны России.

– В результате атаки украинского беспилотника на аэродром Энгельс авиационная техника повреждений не получила. – приводит ТАСС заявление российского военного ведомства.

В комментарии РИА Новости Минобороны России уточнило, что в ЧП погибло трое российских военных.

– Двадцать шестого декабря около 1.35 по московскому времени средствами противовоздушной обороны ВКС России сбит на малой высоте при подлете к военному аэродрому «Энгельс» Саратовской области украинский беспилотный летательный аппарат. В результате падения обломков беспилотника трое российских военнослужащих технического состава, находившихся на аэродроме, получили смертельные ранения. – добавили в Минобороны.

Напомним, сегодня, около 2:30-3:00 утра жители Энгельса начали сообщать в социальных сетях о звуке громкого взрыва, его услышали жители микрорайона «Летка», расположенного рядом с военным аэродромом.

Камеры уличного наблюдения засняли яркую вспышку, жители также сообщали о звуках сирен воздушной тревоги. Несколько Телеграм-каналов, связанных с военными и экспертами, предположили, что дроны ВСУ снова могли предпринять атаку на «Энгельс-1» и были уничтожены российскими ПВО.

Через несколько часов губернатор Роман Бусаргин заявил, что «никаких чрезвычайных ситуаций в жилых кварталах города не было», а также заранее опроверг слухи об эвакуации из Энгельса, – после предыдущей попытки атаки аэродрома украинскими беспилотниками 5 декабря, жители региона столкнулись с многочисленными фейками, распространяемыми из-за пределов России.

Губернатор также добавил, что «сведения о происшествии на военном объекте проверяют силовые структуры». После комментария Минобороны о ночной трагедии на авиабазе «Энгельс-1», Роман Бусаргин выразил соболезнования семьям погибших военных и пообещал оказать им всю необходимую поддержку.

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