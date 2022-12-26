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Политика26 декабря 2022 5:55

В Минобороны подтвердили ночную атаку украинского БПЛА на энгельсский аэродром

Погибло трое военных, вражеский беспилотник был сбит на малой высоте
Роман Хвалин
Момент вспышки над Саратовской "Леткой" сегодняшней ночью попал на уличные камеры видеонаблюдения

Момент вспышки над Саратовской "Леткой" сегодняшней ночью попал на уличные камеры видеонаблюдения

Военный аэродром «Энгельс-1» действительно был атакован, сообщает ТАСС со ссылкой на сведения Министерства обороны России.

– В результате атаки украинского беспилотника на аэродром Энгельс авиационная техника повреждений не получила. – приводит ТАСС заявление российского военного ведомства.

В комментарии РИА Новости Минобороны России уточнило, что в ЧП погибло трое российских военных.

– Двадцать шестого декабря около 1.35 по московскому времени средствами противовоздушной обороны ВКС России сбит на малой высоте при подлете к военному аэродрому «Энгельс» Саратовской области украинский беспилотный летательный аппарат. В результате падения обломков беспилотника трое российских военнослужащих технического состава, находившихся на аэродроме, получили смертельные ранения. – добавили в Минобороны.

Напомним, сегодня, около 2:30-3:00 утра жители Энгельса начали сообщать в социальных сетях о звуке громкого взрыва, его услышали жители микрорайона «Летка», расположенного рядом с военным аэродромом.

Камеры уличного наблюдения засняли яркую вспышку, жители также сообщали о звуках сирен воздушной тревоги. Несколько Телеграм-каналов, связанных с военными и экспертами, предположили, что дроны ВСУ снова могли предпринять атаку на «Энгельс-1» и были уничтожены российскими ПВО.

Через несколько часов губернатор Роман Бусаргин заявил, что «никаких чрезвычайных ситуаций в жилых кварталах города не было», а также заранее опроверг слухи об эвакуации из Энгельса, – после предыдущей попытки атаки аэродрома украинскими беспилотниками 5 декабря, жители региона столкнулись с многочисленными фейками, распространяемыми из-за пределов России.

Губернатор также добавил, что «сведения о происшествии на военном объекте проверяют силовые структуры». После комментария Минобороны о ночной трагедии на авиабазе «Энгельс-1», Роман Бусаргин выразил соболезнования семьям погибших военных и пообещал оказать им всю необходимую поддержку.

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