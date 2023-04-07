Власти Саратовской области рассказали о праздничных мероприятиях на День Победы

архив КП Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Саратовской области начинается подготовка к празднованию 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сегодня, 7 апреля, сообщает правительство региона.

Саратовцев ждут торжественные мероприятия на различных площадках. В областных театрах, музеях, библиотеках и другие учреждениях культуры пройдут экскурсии, выставки, концерты, патриотические встречи. К празднику все мемориальные объекты и воинские захоронения будут приведены в порядок, а прилегающие территории благоустроены. На Набережной Космонавтов 5 мая состоится легкоатлетическая эстафета.

8 мая на Воскресенском кладбище Саратова состоится церемония возложения венков и цветов к монументу «Воин-Освободитель». На Театральной площади запланировано торжественное прохождение войск Саратовского гарнизона, а вечером на площади им. Н.Г. Чернышевского Саратова в сопровождении оркестровой музыки пройдет патриотическая акция «Весна Победы».

9 мая в Парке Победы на Соколовой горе пройдет торжественный митинг-концерт и церемония возложения цветов к Вечному огню и стеле-монументу «Журавли».

Шествие Всероссийской патриотической акции «Бессмертный полк» начнется в 15.00 от Привокзальной площади, после колонна направится по улице Московская до Театральной площади. Вечером на Театральной площади пройдет концерт «С Днем Победы, Саратов!». В течение апреля во всех школах области пройдут патриотические мероприятия, на которых детям расскажут о войне, о ее ключевых битвах, о подвигах на фронте и в тылу, о героях.

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