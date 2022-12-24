Роман Бусаргин рассказал, что будет сделано в сфере здравоохранения Саратовской области в новом году

Роман Бусаргин вместе с министром здравоохранения Саратовской области Олегом Костиным на стройплощадке нового корпуса детской инфекционной больницы в этом году Фото: Пресс-служба губернатора Саратовской области

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин рассказал о ситуации со сферой здравоохранения в регионе и планах по развитию сферы.

Так, противотуберкулезный диспансер должен быть сдан до конца 2023 года. Глава региона напомнил, что строительство новой больницы поддержали на федеральном уровне Вячеслав Володин и Михаил Мишустин.

Бусаргин отметил, что по окончании работ территория у нового учреждения станет настоящим медицинским городком – недалеко от строящегося объекта находится инфекционная больница, также недавно приступившая к работе.

Строительство ведется и сейчас, в пресс-службе правительства области отмечают, что их выполняют качественно, несмотря на морозы. На объекте установлен подогрев кранов, трудится около двух сотен рабочих.

Губернатор отметил, что регион получает достаточный объем финансирования на работу программ в сфере здравоохранения. Роман Бусаргин напомнил о своей встрече с министром здравоохранения России Михаилом Мурашко.

Особое внимание, как отметили в пресс-службе главы губернии, уделяется модернизации первичного звена здравоохранения – в следующем году область получит около 2 миллиардов рублей на развитие первичного звена здравоохранения. Бусаргин пояснил, что на эти средства планируется строить поликлиники, в том числе в районных центрах, – в этом году началось строительство в поселке Сосновый, а также Питерке и Базарном Карабулаке.

Часть этих денег будет направлена на дооснащение медиков региона современным и необходимым оборудованием и закупку автомобилей для оказания качественной помощи здоровью жителей Саратовской области. В 2021 году в губернию закупили около двух сотен современных медицинских автомобилей со всем необходимым оборудованием, в этом году – уже 300 таких машин.

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