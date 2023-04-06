В Татищево двое взрослых и 11-летний мальчик насмерть отравились угарным газом

Фото: СУ СК по Саратовской области

В Татищево обнаружены тела двух взрослых и 11-летнего мальчика. Об этом сегодня вечером, 6 апреля, сообщил в своем Телеграм-канале глава регионального минздрава Олег Костин.

Страшная находка была сделана в 19.55. в поселке Татищево. В одном из домов на улице Северной были обнаружены тела 31-летней женщины, 34-летнего мужчины и 11-летнего мальчика. По предварительным данным, они отравились угарным газом.

Смерть пострадавших наступила до приезда бригады скорой медицинской помощи. На вызов приезжала одна фельдшерская бригада отделения скорой медицинской помощи Татищевской районной больницы.

Сейчас на месте работают сотрудники следственного комитета. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц).

На место происшествия выезжал прокурор Татищевского района Ярослав Щербаков.

- Прокуратура Саратовской области совместно с профильными специалистами выяснит обстоятельства трагедии, а также проверит соблюдение закона о безопасном использовании газового оборудования, - сообщили в ведомстве.