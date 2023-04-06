«За оскорбления русских извинился на камеру»: в Саратове за угрозы подчиненным задержали «сына Чингисхана»

Фото Марата Искиндирова из социальной сети

В Саратове полиция задержала скандального предпринимателя Марата Искиндирова. Мужчина «прославился» в социальных сетях угрозами в адрес бывших сотрудников и огромным количеством оскорблений оппонентов, в том числе по национальному признаку. При обыске дома у задержанного нашли банки с наркотиками, черную бухгалтерию, мобильные, через которые он занимался запугиванием людей. Было возбуждено уголовное дело.

На сегодня интернет пестрит жалобами на Марата Искиндирова от его бывших сотрудников. Они размещены на таких крупных площадках, как ЯП и Пикабу, а также во множестве групп ВКонтакте, так что отследить первое упоминание этого персонажа довольно трудно. Однако одним из первых постов, вызвавших резонанс, стала запись Екатерины Селивановой, размещенное 13 февраля в группе «Саратовщина - Саратов и Саратовская область» Контакте. Женщина пожаловалась на хозяина доставки суши-бара Tsunami, расположенного по адресу Московском шоссе, 11.

- Данный человек набирал персонал, согласовывая очень хорошую зарплату, на что люди и обращали внимание, и говорил, чтобы были готовы подождать неделю.

Мой муж, которого пригласили на должность шеф-повара, отработал там месяц и остался без зарплаты, так как руководитель сказал, что ничего оплачивать не собирается и начал писать сообщения с очень серьезными угрозами. Хочу предостеречь людей от таких работодателей! – сообщила женщина, открыв тем самым «портал в ад» в комментариях. Марат Искиндиров присоединился к обсуждению записи и тут же накинулся на всех оппонентов с потоком оскорблений и угроз. Как стало ясно в дальнейшем, для бизнесмена это была привычная тактика: с таким отношением столкнулось множество саратовцев, которым не повезло попасть к нему на работу. Причем оскорбления были в том числе и экстремистского толка. Искиндиров обещал «резать» русских, а себя называл «сыном Чингисхана».

Один из многочисленных примеров угроз

В ответ на угрозы и оскорбления саратовцы написали заявление в полицию и к Искиндирову пришли с обыском. В ходе обыска в доме Искиндирова нашли банки с наркотиками, черную бухгалтерию, а также мобильные телефоны, через которые он, предположительно, занимался запугиванием людей. Возбуждено уголовное дело, пока только о хранении наркотиков, а не экстремизме.

Сам бизнесмен уже извинился на камеру. По его словам, оскорблять русских, его «вынудили обстоятельства».

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