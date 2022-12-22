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Общество22 декабря 2022 11:51

Слепой тигрице Авроре из Саратова удалили второй глаз

Недавно Аврора отметила день рождения
Наталия Калинина
Аврора чувствует себя хорошо

Аврора чувствует себя хорошо

Слепой тигрице Авроре из Саратова удалили второй глаз, об этом сообщает волонтерский проект «Дом Тигра», который взял животное под опеку.

Сейчас Аврора находится в Санкт-Петербурге. Ей провели уже вторую операцию по удалению глазного яблока. По словам специалистов, надежды на восстановление зрения у животного не было, но больные глаза причиняли тигрице дискомфорт.

В октябре Авроре удалили первый глаз. После того, как она оправилась от операции, пришлось делать вторую. Смотрите видео в нашем Телеграм-канале. В скором времени тигрицу стерилизуют.

Напомним, история тигрицы Авроры из Саратова прославила ее на всю страну в середине октября этого года. Горожане выяснили, что в одном из дворов на улице Навашина держат ослепшую тигрицу возрастом один год. Аврора плохо питалась, было изможденной и находилась в неподходящих условиях вместе с другими животными в сарае местного предпринимателя. Горожане оказались крайне возмущены ситуацией и создали петицию с требованием найти Авроре новый дом.

Ситуация в Саратове привлекла внимание главы Росприроднадзора Светланы Радионовой. К хозяину Авроры пришли с проверкой. Сейчас животные изъяты у саратовца.

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