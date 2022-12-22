Аврора чувствует себя хорошо

Слепой тигрице Авроре из Саратова удалили второй глаз, об этом сообщает волонтерский проект «Дом Тигра», который взял животное под опеку.

Сейчас Аврора находится в Санкт-Петербурге. Ей провели уже вторую операцию по удалению глазного яблока. По словам специалистов, надежды на восстановление зрения у животного не было, но больные глаза причиняли тигрице дискомфорт.

В октябре Авроре удалили первый глаз. После того, как она оправилась от операции, пришлось делать вторую. Смотрите видео в нашем Телеграм-канале. В скором времени тигрицу стерилизуют.

Напомним, история тигрицы Авроры из Саратова прославила ее на всю страну в середине октября этого года. Горожане выяснили, что в одном из дворов на улице Навашина держат ослепшую тигрицу возрастом один год. Аврора плохо питалась, было изможденной и находилась в неподходящих условиях вместе с другими животными в сарае местного предпринимателя. Горожане оказались крайне возмущены ситуацией и создали петицию с требованием найти Авроре новый дом.

Ситуация в Саратове привлекла внимание главы Росприроднадзора Светланы Радионовой. К хозяину Авроры пришли с проверкой. Сейчас животные изъяты у саратовца.

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