Суд в Саратове признал незаконным двухдневное удержание призывника на пункте сбора военкомата

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Саратовский Первый кассационный суд общей юрисдикции вынес решение по делу призывника из Курска. Кассация признала незаконными решения о призыве на военную службу молодого человека и его удержание на сборном пункте, сообщает пресс-служба инстанции.

Курянин пытался оспорить эти решения в нижестоящих инстанциях и подал административный судебный иск к местному облвоенкомату и призывной комиссии Курска по Центральному и Сеймскому округам.

Юноша также надеялся признать эти решения неправомерными, но добился лишь решения о незаконности своего удержания на призывном пункте – это определение Ленинского районного суда Курска подтвердила и апелляция в местном облсуде.

— [Призывник] полагал, что в отношении него неверно определена категория годности, нарушены его права на объективную оценку состояния здоровья, на освобождение от призыва на военную службу. Также удержание на сборном пункте незаконно лишило его свободы передвижения. — сообщает саратовская кассация о полных требованиях истца.

Как стало известно суду, 27 октября прошлого года военкомат призвал молодого человека на службу, но тот обжаловал это решение в областной призывной комиссии в тот же день. Несмотря на это, житель Курска получил повестку на контрольное медосвидетельствование 13 декабря 2021 года.

Позже, 16 декабря, парень прибыл на пункт сбора военкомата, но вместо проверки врачей ему сообщили, что вскоре его отправят в место прохождения срочной службы и уже не выпустят из приемника. Курянин попытался спорить с работниками военкомата, но те его проигнорировали.

Ранее юношу признали годным к службе с незначительными ограничениями. Несмотря на требования призывника, ему так и не провели контрольное медосвидетельствование. Уйти из пункта сбора военкомата курянин мог лишь два дня спустя, 18 декабря 2021.

В саратовском суде отметили, что за все это время парень так и не получил повестку о направлении к месту прохождения срочной службы. Уже в самом конце прошлого года, 29 декабря, областная призывная комиссия все же отменила решение нижестоящего органа и перенесла призыв жителя Курска на весну 2022.

Но в марте призывник уже обратился с иском в Ленинский райсуд Курска. В инстанции 15 марта этого года постановили, что удержание его на призывном пункте являлось незаконным лишением права на свободное передвижение, – правомерных оснований на это не было.

Тем не менее, суд не удовлетворил другие требования курянина по иску, в том числе, признание неправомерности своего призыва на срочную военную службу как такового. Апелляция, состоявшаяся 12 июля 2022 года в Курском облсуде, также отказала в пересмотре решения по административному иску.

Как сообщила корреспонденту КП-Саратов пресс-секретарь Первого саратовского кассационного суда общей юрисдикции Анжела Сорокина, истец не требовал компенсации морального ущерба и лишь просил признать незаконными решения и действия сотрудников военкомата.

В инстанции также отказались назвать возраст обратившегося в кассацию курянина, уточнив, что эта информация конфиденциальна, как и любые личные данные.

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