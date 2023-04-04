Фото: Госавтоинспекция по Саратовской области

Сегодня, 4 апреля, страшное ДТП на скоростной трассе в Саратовской области унесло жизни двух человек.

По данным региональной Госавтоинспекции, авария произошла на 288 километре скоростной трассы Тамбов-Пенза-Пристанное-Ершов в 12.05. В Гагаринском районе Саратова грузовик МАЗ под управлением 44-летнего мужчины врезался в Hyundai Solaris.

При столкновении на скоростной трассе произошел удар страшной силы. На кадрах, сделанных очевидцами на месте аварии видно, что осколки иномарки усыпали пространство на многие метры вокруг, от самой машины буквально ничего не осталось. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ехавшие в Solaris люди получили смертельные травмы. По данным главы регионального минздрава, Олега Костина 44-летний мужчина и 50-летняя женщина мужчина и женщина погибли на месте.

Грузовик также получил серьезные повреждения во время аварии. Его водитель госпитализирован. 43-летний мужчина с закрытой черепно-мозговой травмой в состоянии средней степени тяжести попал в больницу.

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