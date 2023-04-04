Шесть бывших постояльцев рехаба в Саратове пожаловались на насилие – в феврале там насмерть заморозили 25-летнего пациента

фото: СУ СКР по Саратовской области

Шесть бывших постояльцев рехаба (частного реабилитационного центра – прим. ред.) «Новая жизнь» в Саратове пожаловались на насилие – в марте там насмерть заморозили 25-летнего пациента. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу СУ СКР по региону Анатолия Говорунова.

Глава управления ведомства рассказал, что условия проживания в реабилитационном центре для алкоголиков и наркоманов были удовлетворительными. За содержание страдающих от пагубных зависимостей платили их родные.

Говорунов подчеркнул, что мужчины, проходящие по делу о гибели 25-летнего Руслана М. как подозреваемые, пожаловались на применение насилия в стенах «Новой жизни» и к ним самим. Сейчас в саратовский следком поступили заявления от шести постояльцев, теперь в ведомстве им дадут правовую оценку.

Напомним, «Комсомолка» подробно рассказывала об истории уголовного дела вокруг «Новой жизни». В конце февраля реабилитант Руслан М. был найден мертвым на веранде реабилитационного центра – труп молодого человека был замотан в скотч и ковер, а на теле были следы многочисленных побоев. Руслан находился в клинике из-за своей наркотической зависимости.

Как тогда сообщили в региональном СК, фигурантами дела о незаконном лишении свободы в составе группы, повлекшем смерть по неосторожности, стали девять человек – все ранее судимы по различным уголовным статьям.

Одного из подозреваемых – предпринимателя Дмитрия Кречина, оставили под домашним арестом. 34-летний саратовец организовал в частном доме рехаб, где обещал помощь нарко и алкозависимым. 30-летний помощник Кречина находится под запретом на определенные действия, остальные 7 фигурантов дела – постояльцы «наркоклиники».

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.