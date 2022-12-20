Росстат: в Саратове продукты для сельди под шубой оказались одними из самых дешевых в стране

Фото: Архив КП Фото: Иван ПРОХОРОВ

За год стоимость ингредиентов на салат сельдь под шубой в среднем по России выросла почти на 20%, при этом в Саратовской области традиционное новогоднее блюдо стало дороже примерно на девять процентов. К такому мнению пришло исследование Росстата.

В своей новой работе специалисты Росстата проанализировали рост цен на ингредиенты для популярных в новогодние праздники салатов – оливье и селедки под шубой. Исследование сравнивало цены в ноябре уходящего года со стоимостью продуктов за тот же период 2021 года.

За этот год в среднем по России цена продуктов для оливье выросла на 8,5%, селедки под шубой – на 5,5%. Специалисты статистического ведомства отмечают, что официальная годовая инфляция по итогам прошедшего ноября составила, при этом, около 12 процентов.

В корзине продуктов для приготовления оливье сильнее всего выросла цена на зеленый горошек и маринованные огурцы (почти 18% за год), также на 14,4% подорожал майонез, а 7,8 процента – вареная колбаса. При этом, ощутимо понизилась цена на куриные яйца, лук, морковь и картофель, – так, последний стал дешевле на треть.

Индекс оливье-2022 / Росстат

В Саратовской области, по данным Росстата, стоимость продуктов для оливье в этом году составит 431 рубль 45 копеек, это на 8,79% больше, чем в конце 2021, рост цен на ингредиенты также незначительно выше общероссийского.

Селедка под шубой за год прибавила в цене 4,1 процента, что ниже показателя по всей стране. В Саратове продуктовый набор к «шубе» обойдется в 193 рубля и 9 копеек, в среднем по России – 224 рубля 68 копеек.

Индекс сельди под шубой-22 / Росстат

Рост цен на это излюбленное новогоднее блюдо россиян определило удорожание самой селедки (за год она подорожала на 18,4%) и майонез – 14,4%.

Как выяснили исследователи, дешевле, чем в Саратове закупиться продуктами к новогодней «шубе» можно только в Курской, Омской, Пензенской областях и Мордовии, наша губерния стала 82-ым из 86 субъектов, данные которых учитывал Росстат. По дороговизне продуктов для оливье регион оказался 63-им по России.

Напомним, «Комсомолка» также ежемесячно публикует данные «рейтинга борща», который отслеживает рост цен на продукты для приготовления популярного русского национального блюда. Кроме того, рейтинг помогает делать выводы о реальной продуктовой инфляции в стране, – ведь в состав классического супа входят базовые продукты питания.

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