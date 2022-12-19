В Саратовской области менее 10 процентов семей могут позволить недорогую машину в кредит

Скриншот: РИА Новости

В Саратовской области всего 9,5 процентов семей могут позволить себе взять автокредит на машину до 900 тысяч рублей. Об этом сообщает новое исследование информационного портала РИА-Новости, опубликованное сегодня, 19 декабря.

В исследовании за основу брали автокредит на три года с первоначальным взносом в 20%, способность семьи платить по нему и одновременно тратиться на обслуживание авто, при этом не сокращая каждодневное потребление и траты на бытовые расходы. Также учитывалась возможность оплаты по услугам КАСКО, ОСАГО, покупка бензина и сезонной резины, а также налоги и оплата платных парковок.

– Предполагалось, что 50% средств, оставшихся после вычета из семейного бюджета прожиточных минимумов, идет на содержание автомобиля и выплаты по кредиту, а вторая половина семейного бюджета на прочие расходы.

Анализ проведен независимо для девяти типов состава семьи. Результирующая доля определена как средневзвешенное значение из этих девяти типов. Рассмотрены семьи, в которых хотя бы один человек имеет работу. – отметили журналисты-исследователи.

Уровень заработной платы и расходов, связанных с приобретением автомобиля, учитывались индивидуально для каждого региона России.

Саратовская область и наши соседи по рейтингу / Скриншот: РИА Новости

Согласно данным исследования, всего 1,7% саратовских семей могут позволить себе кредит на машину стоимостью 2,5 миллиона рублей, 0,09% – автомобиль за 10 миллионов. Таким образом, Саратовская область заняла 57 место среди 85 регионов России, в которых проводилось исследование.

Аутсайдерами рейтинга по доступности автокредита на машину стоимостью до 900 тысяч рублей оказались четыре кавказских региона – Ингушетия (позволить себе такой займ могут лишь 2,6% семейств республики), Чечня (2,8%), Кабардино-Балкария (4,3%) и Дагестан (4,4%).

Аутсайдеры рейтинга и среднероссийские показатели / Скриншот: РИА Новости

Лидерами по доступности автокредитования стали ЯНАО и Чукотка – позволить себе займ на авто стоимостью до 900 тысяч рублей в них могут 56,9% и 48,9% семей соответственно.

Лидеры рейтинга по доступности покупки авто в кредит / Скриншот: РИА Новости

Ямало-Ненецкий автономный округ стал также единственным субъектом России, где автомобиль бизнес-класса (стоимостью в 2,5 миллиона) может себе позволить в кредит более четверти семей (26%).

Новый автомобиль премиум-класса (стоимостью в 10 миллионов) в кредит проще всего приобрести жителям Чукотки – такой займ без серьезных последствий для общего бюджета могут себе позволить 1,65% семей автономного края.

В среднем же по России новый бюджетный автомобиль могут приобрести в кредит 16,3% семей, машину бизнес-класса – 4,5%, премиум – 0,29%.

Исследование не проводилось в четырех возвращенных российских регионах – ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожских областях.

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