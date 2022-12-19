В Саратовской области на неделе сохраняется слабый мороз

Дворники убирают снег Фото: Иван МАКЕЕВ

Погода в Саратовской области остается морозной, однако экстремальными холода не назовешь. Такой прогноз дают в региональном гидрометцентре.

В Саратовской области первые четыре дня недели сохранится слабоморозная погода. Ночью температура сохраняется в диапазоне от -7 до -12 градусов, а днем на улице столбик термометра колеблется от -1 до -6 градусов.

В ближайшие дни в регионе будет преимущественно без осадков, хотя в отдельных муниципалитетах возможен небольшой снежок. В северных районах области слабый снежный покров может выпасть во вторник днем в среду, во второй половине дня. Однако эти осадки будет небольшие, они не смогут вызвать заносов и ухудшить ситуацию на дороге. Ветер в первой половине недели дует западный, со скоростью 5 – 10 метров в секунду.

Начиная с четверга воздушный поток изменит направление с западного на юго-западное и южное, поэтому в регион поступит чуть более теплая воздушная масса. На конец недели, особенно на выходные ожидается небольшая оттепель. В отдельных районах температура воздуха в дневные часы будет повышаться до плюсовых температур. Средняя скорость ветра останется в диапазоне 5 – 10 метров в секунду, однако в пятницу и субботу отдельные порывы достигнут 12 – 15 метров в секунду.

Во второй половине недели ожидается также выпадение осадков в виде снега, дождя и мокрого снега с переохложденной моросью. Из-за перепадов температуры на регион опустится туман. На улице ухудшится видимость, а на дорогах образуется гололед. Автомобилистам стоит быть предельно внимательными.

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