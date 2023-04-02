архив КП Фото: Алексей БУЛАТОВ

Избитый возле магазина житель Саратова умер в больнице, возбуждено уголовное дело, задержан 22-летний подозреваемый.

Как сообщает СУ СК по региону, 26 марта в больницу с травмами головы был доставлен 34-летний мужчина. Полиция выяснила, что он был избит на улице Ломоносова.

По данным источника, Александр С. стал жертвой нападения возле магазина «Красное и Белое». 22-летний Раван К. напал на него и стал бить по голове палкой. Ранее нападавший уже был судим за грабеж.

Несмотря на усилия врачей, 27 марта потерпевший скончался. Возбуждено было уголовное дело по статье «причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия». Сейчас подозреваемый находится под стражей.

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