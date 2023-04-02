В саратовской колонии прошла выставка картин, посвященных СВО

На картине запечатлен бывший заключенный, ушедший в зону СВО добровольцем

В пятницу, 31 марта, в Саратове прошла необычная выставка картин. В мужской исправительной колонии строгого режима № 10 были представлены работы осужденных, которых вдохновили на творчество героизм и мужество участников СВО. Инициатором проекта стала региональная ассоциация помощи людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию «Вторая жизнь». Цель акции- воспитание патриотизма у заключенных, их вовлечение в социальную жизнь страны, а также развитие тяги к творчеству и самореализации.

Выставка прошла в рамках проекта «Время героев». Заключенные исправительных учреждений Саратовской области создали картины, посвященные бойцам, которые сейчас сражаются в зоне специальной военной операции. Всего было представлено более 20 работ. Выставка передвижная, так что после 10-ки она отправится в следующее исправительное учреждение.

У КАЖДОГО СВОЙ ГЕРОЙ

Работы были объединены общей темой, однако за каждой из них стоит своя история. Кого-то на творчество вдохновили «музыканты» из самого знаменитого в России оркестра, кого-то мощь русского оружия, а кого-то «покраденый» из херсонского зоопарка енот, нашедший приют у российских военных и ставший их талисманом.

У заключенных было несколько недель, чтобы подготовить работы, среди которых нашлись и те, что исполнены на профессиональном уровне. Отдельно выделяются несколько старательно вырисованных картин в ярких цветах. Авторство работ не указано, чтобы голосование за победителя оставалось беспристрастным. Однако в фигурах русских воинов и изображении мирного Донбасса безошибочно угадывается детская рука: рисовали их содержащиеся в саратовском СИЗО несовершеннолетние. Одному из авторов было всего 14 лет.

Некоторым художникам было меньше 18 лет

Другой художник вспомнил времена Великой Отечественной войны и провел параллель между нынешней борьбой за освобождение русских на Донбассе и подвигом советского летчика Михаила Девятаева, который на захваченном немецком бомбардировщике Heinkel совершил побег из немецкого концлагеря при полигоне Пенемюнде.

Работа с подвигом летчика Девятаева

Дмитрия из ИК-2 Энгельса посвятил свою работу заместителю командира реактивного артиллерийского дивизиона Ольги Качуры. Женщина-боец была известна по позывному «Корса». Единственная женщина-командир в войсках ДНР, она провела множество успешных операций, но, к сожалению, погибла в июле 2022 года во время обстрелов Горловки со стороны ВСУ.

ВСЕ КАК У ЛЮДЕЙ

После завершения конкурса работы будут переданы бойцам «за ленточку». По словам организаторов, подобные мероприятия очень важны не только для самих авторов, но и для наших солдат, что сейчас находятся в зоне боевых действий. Военные с удовольствие принимают подобные символические подарки, потому что они напоминают им о мирной жизни и дают понять, что их поддерживают и не забывают.

Участие в творческих конкурсах – не единственное полезный способ занять себя в свободное время. В ИК № 10 активно работает театральный кружок, где заключенные ставят спектакли. Есть своя монтажная и студия звукозаписи. Там местные энтузиасты, отбывающие по «народной» статье, пилят свой сериал о жизни колонии и пишут музыку. Ожидаемой тюремной романтикой здесь и не пахнет: вместо Михаила Круга под стеклом портреты рэперов, а вместо шансона парней интересуют модные биты. Здесь молодежи нравится все то, что и по ту сторону решетки.

Организаторы выставки стараются привить заключенным патриотизм и вовлечь их в общественную жизнь

- Занятие полезным творчеством во время заключения может помочь человеку найти новое призвание и зарабатывать честным способом по выходе из колонии. Более того, мы активно сотрудничаем с работодателями региона, чтобы помочь бывшим зекам устроиться на нормальную работу и адаптироваться к жизни в обществе, - рассказывает организатор саратовской региональной ассоциации «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ» Сергей Вехов.

«Вторая жизнь» помогает не только осужденным, но и их родственникам, а также людям, просто попавшим в трудную жизненную ситуацию. Обратиться в ассоциацию можно по номеру +7 (964) 878-90-54 или прийти по адресу Саратов, улица Бахметьевская, дом 34/42, офис 19.