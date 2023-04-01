«Высаживаем свежие липы и сосны»: на субботник в Энгельсе пришли более 3 тысяч жителей

Субботник в Энгельсе

Сегодня, 1 апреля, как и во многих городах России, в Энгельсе проходит общегородской субботник. По информации муниципалитета, на него уже пришли более 3 тысяч жителей.

Уборка организована по 11 направлениям: на зеленых зонах по улицам Трудовая, Лесозаводская, Космонавтов, Тельмана, горожане также приводят в порядок проспект Фридриха Энгельса, Летный городок и другие территории. В субботнике задействовано более 60 единиц техники. По всему городу проводится опиловка старых деревьев, высадка саженцев лип и сосен.

Работа продолжается

Возле Дома офицеров в Летном городке, убираются более 70 человек, в том числе сотрудники комитета ЖКХ районной администрации и ОАО «Энгельсские тепловые сети». С помощью техники МКУ «Городское хозяйство» собранный мусор вывозят за пределы города.

В уборке города также участвует коллектив таких организаций, как «ЦДС», «Энгельсэлектротранс», «Ритуал», а также «Облкоммунэнерго» и «Покровск-Тепло». Они убираются возле Банного озера, Городского пляжа, парковых зон и скверов.

Вывоз мусора

Сотрудники Регоператора и РЖД вышли на уборку на прилегающих территориях предприятий торговли и потребительского рынка, таких как «Покровский рынок» и «Изобильный».

Субботник будет идти до вечера.

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