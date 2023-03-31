«Уберите Вы этот «Кембридж» с нашей земли!»

Кадр из видео "Открытие КЕМБРИДЖ КАФЕ". Автор: Видеограф в Саратове. Роман Харитонов

К нам в редакцию попало обращение, под которым сейчас активно собирают подписи члены совета ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Гагаринского района.

Они адресуют его Денису Филиппову, заместителю гендиректора «Дом.рф», который, по информации из ряда источников, имеет прямое отношение к загородному комплексу «Гермес» в деревне Долгий Буерак, где располагается ресторан «Кембридж». В копии адресатов значатся глава местного департамента Андрей Шеметов, мэр Лада Мокроусова и спикер облдумы Михаил Исаев.

Публикуем текст в полном виде с сохранением орфографии и пунктуации.

«Мы, ветераны Гагаринского района, хотим обратиться к Вам как к земляку, владельцу Загородного клуба и ресторана «Кембридж». Вы не понаслышке знаете Саратовскую область, чем и как живут наши люди. Клуб и ресторан в нашей деревне Долгий Буерак - дело хорошее: это и забота о животных и природе, и ухоженная, аккуратная территория, и не для каждого, но место отдыха (для тех, кому по карману). А самое главное- новые рабочие места. Мы, люди, прожившие в родном районе не один десяток лет, двумя руками поддерживаем развитие наших посёлков, деревень, района, нашей Малой Родины.

От того то и болит душа! Пока наши ребята, солдаты, мобилизованные и добровольцы из Гагаринского района, Саратовской области, со всей страны сражаются за нашу общую с Вами, Большую Родину - Россию, на нашей земле стоит Кэмбридж, далекий от университета ресторан. Вы, как человек с классическим университетским образованием, не можете не знать, что Англия никогда не была дружественна России. На протяжении истории, не вступая в открытые столкновения с нашей страной, Британия всячески старалась «насолить» и ни разу ей этого сделать не удалось. И сейчас не удастся: ни Англии, ни Европе, ни Америке - ни техникой, ни наёмниками, ни ракетами, ни танками, ни санкциями нас не сломить! Наша страна сильна своими людьми: их умом, волей и сердцем.

Вы, как человек хорошо это знающий, понимаете, что негоже Кэмбриджу быть на земле Саратовской! Ведь не за Кэмбридж наши ребята сейчас вдали от своих семей воюют. За нас с Вами, за детей наших, за землю нашу!

Призываем Вас, уважаемый Денис Сергеевич, проявить свою гражданскую позицию! Свою человечность, любовь к Родной Земле! Свою волю к победе нашей страны, России! Уберите Вы этот «Кембридж» с нашей земли! Мы не против самого заведения, но оно достойно другого названия. Очень надеемся, что воспитанный в наших традициях уважения к старшему поколению, Вы не проигнорируете нашу просьбу».

Чтобы узнать позицию менеджеров самого ресторана, мы попытались связаться с ними по телефону. Девушка по имени Екатерина отказалась комментировать ситуацию, но подтвердила, что знает о дискуссии.

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