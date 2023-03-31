Саратовские врачи рассказали о новых вредных привычках, которые могут нанести фатальный вред вашему здоровью

Зависимость от гаджетов—настоящий бич современных детей. Фото: Архив КП

Вредными являются привычки, несущие потенциальную угрозу психологическому, физическому и ментальному здоровью. - Чаще всего, говоря о вредных привычках, упоминают табакокурение, злоупотребление алкоголем, употребление наркотиков. Но для современного человека это ещё и нерациональное питание; недостаточная физическая активность; злоупотребление энергетиками, кофе, электронными сигаретами, кальяном и вейпами; «зависание» в интернете. И это далеко не полный список. К сожалению, большинство недооценивают опасность «современных» вредных привычек, - рассказывает главный врач Саратовского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Римма Яхина.

Вот краткая информация о возможных последствиях.

Энергетики вызывают привыкание и зависимость. Фото: Архив КП

Кофе и энергетики. Для поддержания энергии на «должном» уровне наиболее популярными и доступными являются кофе и энергетические напитки. В разумных дозах кофе полезен для здоровья. Но, к сожалению, многие злоупотребляют им и вместо бодрости и энергичности получают перевозбуждение нервной системы, чувство тревоги и раздражения, тахикардию, повышение артериального давления, нарушение сна. Энергетики опасны тем, что вызывают привыкание и зависимость, истощение адаптационных возможностей организма.

Мобильные устройства и социальные сети. Наша нынешняя жизнь уже невозможна без мобильных телефонов, планшетов, ноутбуков. Гаджеты превратились в «дополнительный орган» тела. Но если время «пребывания» в сетях превышает время «живого» общения, живой жизни, то кроме повышения уровня тревоги, снижения уровня настроения это может привести к снижению навыков общения и социализации, снижению адаптивности, утрате чувства собственного достоинства, проблемам в отношениях с людьми.

Зависимость от гаджетов—настоящий бич современных детей. Фото: Архив КП

Игровая зависимость и лудомания. Чрезмерное увлечение компьютерными играми, видеоиграми и азартными играми (лудомания) выключает человека из внешней реальности с ощущением пребывания в другом мире, другом времени, другом измерении, из которого не так просто выйти. Эти увлечения начинают доминировать в жизни человека и ведут к снижению социальных, профессиональных, материальных и семейных ценностей, что может закончиться потерей значимых социальных связей, работы, семьи.

Переедание и неправильное питание. В связи с быстрым темпом нашей жизни, нехваткой времени человек стал делать выбор в пользу «быстрого питания», «быстрой еды». Эти перекусы на бегу и сухоедение вредным фаст-фудом опасно возникновением недоедания или переедания, проблем со стороны желудочно-кишечного тракта, нарушений обмена веществ, ожирения, булимии или анорексии, нарушений репродуктивной функции.

Недосыпание. Сон настолько же важен для сохранения здоровья, как воздух, вода, еда. Нарушение сна – это серьезная проблема, способная снизить работоспособность, настроение и ухудшить качество жизни. Нарушение режима сна приводит к проблемам физического и психического здоровья: истощению, нарушению аппетита, обострению хронических заболеваний, увеличению риска развития сердечно-сосудистых заболеваний, травматизма, снижению продуктивности работы мозга, снижению внимания, частым головным болям, снижению работоспособности.

Табакокурение и использование электронных сигарет. Курение –одна из форм токсикомании, вызывает хроническое отравление организма, психическую и физическую зависимость, является фактором риска развития многих заболеваний (онкологических, сердечно-сосудистых, желудочно-кишечных), повышает риск возникновения инфарктов и инсультов, снижает активность мозга, потенцию. Электронные сигареты, кальяны и вейпы не просто обладают всеми «достоинствами» обычных сигарет, но и в 10 раз превосходят их в концентрации канцерогенов, а входящий в их состав формальдегид может привести к отравлению с летальным исходом.

Алкоголь – это яд, который действует на все системы и органы. Фото: Архив КП

Злоупотребление алкоголем. Алкоголь – это яд, который действует на все системы и органы. Злоупотреблением алкоголем является причиной или фактором риска развития более 200 заболеваний. Помимо того, что он убивает самого человека, он также ставит под угрозу безопасность окружающих, так как вызывает нарушение координации и контроля, что приводит к травмам и несчастным случаям, ДТП, гибели.

"Основной путь освобождения от вредных привычек - устранение факторов, которые спровоцировали их появление. После решения первичной проблемы необходимо найти новые, не деструктивные источники удовольствия. Если сложно решить проблему самостоятельно -необходимо обратиться к квалифицированному специалисту", - отмечает Римма Яхина.

Министерство здравоохранения области по материалам ГУЗ "СОЦОЗМП"

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