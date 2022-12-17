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Происшествия17 декабря 2022 20:23

В Саратовской консерватории девушка упала в оркестровую яму и получила переломы

Пострадавшая неудачно упала с высоты двух метров
Наталия Калинина
Девушки из оркестровой ямы доставали спасатели

Девушки из оркестровой ямы доставали спасатели

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Сегодня, 17 декабря, в Саратовской государственной консерватории имени Л. В. Собинова произошел несчастный случай. Девушка упала в оркестровую яму и получила переломы, об этом пишет в своем Телеграм-канале глава министерства здравоохранения Саратовской области Олег Костин.

Изначально сообщалось, что жертве несчастного случая 30 лет, однако позже стало известно, что пострадавшей 19 лет. Девушка пришла в консерваторию в качестве зрительницы. При падении она получила закрытую черепно-мозговую травму. Врачи диагностировали у нее также закрытый перелом голени и закрытый перелом лопатки.

- В настоящее время ожидают службу спасения для транспортировки, - писал Олег Костин в своем Телеграм-канале. Затем пострадавшую доставили в Саратовскую городскую больницу №1.

По данным источника, несчастный случай произошел вечером после концерта. Девушка вышла на сцену к одному из артистов, который является ее родственником. Она оступилась и упала в оркестровую яму. Глубина ямы составляет 2 метра. По словам свидетелей, она могла не заметить границу технического углубления из-за яркого света софитов.

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