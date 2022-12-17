Саратовцы пожаловались представителю минтранса на редко приезжающий автобус № 90

Замер температуры в ходе рейда

В Саратове состоялся очередной рейд по качеству обслуживания пассажиров общественного транспорта. Местом проверки раз стала конечная остановка маршруток в поселке "Юбилейный".

Оценить работу общественного транспорта приехали руководитель группы по обращению граждан министерства транспорта и дорожного хозяйства Александр Черабаев и начальник отдела по предоставлению льгот отдельным категориям граждан министерства труда и социальной защиты Елена Болгова.

Стоящие на остановке бабушки пожаловались Чеботареву, что не могут дождаться автобуса № 90 почти час. Он обещал, что поднимет этот вопрос в Минтрансе. На маршруте No52 нареканий работа электронной системы оплаты не вызывает. Температура в салоне также оказалась в пределах нормы, однако пассажирка маршрутки рассказала, что ей иногда приходится мерзнуть в маршрутках.

Следом подъехал автобус 2д, температура также оказалась приемлемой. В ходе рейда нарушений не выявили, однако прежде чем завершать мероприятие, чиновники решили дождаться автобуса No90. Его водитель рассказал, что часть автобусов сняли с маршрута и отметил, что поехал назад сразу же, как достиг конечной остановки.

- Я знаю, что часть автобусов забрали в связи с определенными нуждами, но не думал, что такое количество, - прокомментировал ситуацию Александр Черабаев.