Просветительский проект «Факультет нужных вещей» Саратовского театра драмы представил рассказ К.Паустовского «Снег»

Спектакль представлен в рамках просветительского проекта «Факультет нужных вещей»

15 декабря на сцене Саратовского театра драмы им. И.А.Слонова состоится премьера спектакля «Снег» по рассказу классика отечественной литературы Константина Паустовского. Это третий спектакль, который театр представил в рамках просветительского проекта «Факультет нужных вещей», адресованного старшеклассникам и их учителям. Название проекта отсылает зрителей к роману советского писателя Юрия Домбровского «Факультет ненужных вещей», главный герой которого переживал об оторванности культурного прошлого от современности.

Ранее в рамках творческого проекта заведующей литературно-драматургической частью Ольги Харитоновой были уже представлены два спектакля-урока. Заслуженный артист России Виктор Мамонов, исполнитель главной роли, знакомит зрителей с фантастическим рассказом «Сон смешного человека» Ф.М. Достоевского, поставленного в честь 200-летия писателя. Второй спектакль проекта поставлен по маленькой трагедии А.С.Пушкина «Моцарт и Сальери», главные роли исполняют Юрий Кудинов и Александр Островной.

В основе произведения тема прекрасного в человеке

Просветительский проект «Факультет нужных вещей» превращает классические тексты в увлекательное путешествие и позволяет школьником с интересом погрузиться в пространство канонических произведений. Герои художественной литературы превращаются в живых людей и рассказывают зрителям свою историю.

Лирико-романтическая новелла Константина Паустовского «Снег» была написана в 1943 году. В основе выбранного произведения тема, характерная для художественной системы прозаика – прекрасное в человеке. Это подтверждают слова К.Паустовского: «…Все-таки писать надо о добром, о хорошем, благородном и красивом в человеческой душе…». В рассказах 40-х годов писателя особенно интересуют внутренний мир, духовные переживания героев.

Главные роли исполнили артисты театра Марина Абраменко и Сергей Ванин. Актриса Марина Абраменко (выпускница мастерской Григория Аредакова) поступила в труппу Саратовского театра драмы в этом году, поэтому это ее первая главная роль. В новом спектакле проекта актриса играет на скрипке, а также исполняет несколько вокальных композиций. Роль в спектакле «Снег» - полноценный дебют и мастерски выполненная работа. Сергею Ванину удалось создать точный рисунок роли, соответствующий поэтике Паустовского. Каждая реплика актера осмыслена и эмоционально наполнена.

Создателям Ольге Харитоновой и Юрию Наместникову удалось передать эмоциональный тон прозы Паустовского, поэтому новая постановка получилась поистине лирической и чистой. Авторский текст звучит со сцены в первозданном виде; музыкальное сопровождение и сценография позволяют зрителям погрузиться в пространство произведении и точнее почувствовать пафос новеллы. Актеры находятся, буквально, на расстоянии вытянутой руки, так как спектакли проекта идут на Малой сцене театра. Режиссер новой постановки – Ольга Харитонова, художник – Юрий Наместников.

Театральный «урок» длится 45 минут, а после небольшой «перемены» участники могут встретиться с артистами и руководителем проекта Ольгой Харитоновой.

Армен ОСИПЯН