В Саратовской области создан новый центр по обеспечению кибербезопасности

архив КП Фото: Анастасия Осипова

В Саратовской области при региональном минцифрового развития создан новый центр по обеспечению кибербезопасности. Как сообщили в профильном ведомстве, оно является учредителем нового государственного казенного учреждения.

ГКУ «Центр цифрового развития» (далее – ЦЦР) будет заниматься информационными системами региона и обеспечивать работу и развитие уже существующих. Кроме того, специалисты ЦЦР будут переводить в электронный формат услуги, за которыми пока саратовцам приходится обращаться лично в профильные структуры.

Также айти-специалисты при региональном минцифры займутся созданием интерактивных электронных форм для Госуслуг, внедрением нового функционала для «Карты жителя» Саратовской области, системами для межведомственной работы и обеспечения градостроительной деятельности в губернии.

Такая работа, как надеются чиновники, позволит жителям Саратовской области проще и качественнее взаимодействовать с властями при получении услуг. Пока, как рассказал министр цифрового развития и связи региона Владимир Старков, его ведомству приходится регулярно обращаться за помощью к сторонним IT-компаниям и специалистам, с которыми заключаются госконтракты.

Потребность в айтишниках у чиновников постоянно растет, отметил Старков. Министр надеется, что работники ЦЦР помогут исправить эту ситуацию. Помимо вышеназванного, в учреждении будут обеспечивать кибербезопасность на территории Саратовской области.

Владимир Старков подчеркнул, что в большинстве регионов уже работают подобные структуры.

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