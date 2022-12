Саратовский областной суд отклонил апелляцию на решение о блокировке Tor Browser в России

Скриншот: Google Play

Сегодня, 15 декабря, Саратовский облсуд отклонил апелляцию компании Tor Project на решение о запрете и блокировке программы Tor на территории России. Об этом свидетельствуют документы на сайте картотеки судебной инстанции, дело рассматривала судья Татьяна Чаплыгина.

Напомним, американская IT-компания The Tor Project Inc. является разработчиком бесплатного браузера, предоставляющего возможности для сохранения анонимности в интернете. Браузер TOR (The Onion Router – с английского «луковый маршрутизатор», – прим. авт.) использует так называемую «луковую» маршрутизацию. Так что луковица во всей своей «многослойности» на эмблеме компании и иконке приложения неслучайна.

Это технология анонимного обмена информацией через компьютерную сеть. Любые сообщения в ней многократно шифруются и отсылаются через несколько сетевых узлов-посредников. Цепочка из таких узлов затрудняет отслеживание источника сообщения, пункта его назначения и его содержания. Разработчики сравнили эту сеть из промежуточных узлов луковицей из-за напрашивающейся аналогии – чтобы добраться до сердцевины нужно «снять» несколько промежуточных «слоев». Программы, которые обеспечивают доступ в интернет по этой и похожим технологиям также называют анонимайзерами.

Именно эта особенность программы обеспечила ей популярность для «серых», незаконных сделок и криминала, а также проблемы с законом в России. Саратовское надзорное ведомство обратило внимание на проблему одним из первых в стране – еще 14 июля 2016 года прокуратура Саратовской области сообщила, что ее подразделение по Кировскому району обратилось в суд с требованием ограничения доступа к неназванному числу ресурсов-анонимайзеров. Региональный надзор пояснял, что с помощью таких программ пользователи могут получать неограниченный доступ к запрещенным и экстремистским материалам.

18 декабря 2017 года Саратовский районный суд по обращению прокуратуры Саратовского района признал, что на странице проекта Tor Project опубликована запрещенная на территории России информация.

Суд согласился с доводом надзора о том, что использование браузера-анонимайзера может быть использовано для «последующего посещения сайтов, на которых размещены материалы, включенные в Федеральный список экстремистских материалов». Истец подтверждал этот довод тем, что сотрудник прокуратуры через браyзер Tor смог получить доступ к странице, признанной ранее экстремистской решением Ленинского райсуда Саратова.

7 декабря 2021 Роскомнадзор требовал от Tor Project удалить запрещенную информацию с главной страницы проекта. Тогда ведомство предупреждало, что в противном случае будет ограничивать доступ к странице и самой программе Tor.

Тогда компания никак не отреагировала на обращение российского ведомства. Роскомнадзор ответил решительно – на следующий день, 8 декабря 2021 года сайт Tor Project, его публичные сервера и непубличные ретрансляторы были заблокированы по решению Саратовского облсуда от 2017 года.

11 января этого года представители компании The Tor Project подали апелляцию на решение Саратовского областного суда от 2017 года. Иск в облсуд подало движение «Роскомсвобода», представляющее интересы компании Tor в России. В американской организации решили, что решение инстанции необоснованно и должно быть пересмотрено, поскольку судебное заседание проходило без представителей Tor.

– У нас имеется позиция Верховного суда, который говорит, что любое решение, вынесенное без участия владельца сайта, является неправосудным и нарушающим права владельца информационного ресурса. – заявил тогда «Коммерсанту» юрист «Роскомсвободы» Саркис Дарбинян.

Также, по мнению истца решение Саратовского облсуда от 2017 года нарушало «конституционное право на свободное предоставление, получение и распространение информации и защиту тайны личной жизни». В апелляции также было указано, что законы России не запрещают распространение информации через технологии «луковичной» маршрутизации.

8 апреля 2022 года прошло судебное заседание по апелляции американской IT-компании, а в мае этого года Саратовский облсуд отменил предыдущее решение и направил дело на пересмотр. Браузер Tor был разблокирован на территории России спустя несколько дней.

Но в июле 2022 Ленинский районный суд вновь удовлетворил иск Саратовской облпрокуратуры и согласился с тем, что Tor содержит и способствует распространению запрещенной и экстремистской информации.

– Анонимность приложения Tor Browser, обеспечиваемая так называемой onion-маршрутизацией, делает Tor привлекательным для криминала – так саратовский надзор тогда объяснил свою позицию.

Ведомство напоминало, что с помощью браузера Tor распространяется детская порнография, его используют для скрытной незаконной продажи оружия и психотропных веществ, также анонимайзер часто используется различными мошенниками.

29 июля Ленинский облсуд опубликовал на своем сайте решение о блокировке браузера Tor на территории России с внесением его в реестр запрещенных материалов. Также в решении суда появился еще один фигурант – IТ-гигант Google LLC. В своем иске Саратовская прокуратура потребовала удалить приложение Tor Browser из магазина приложений для Андроид-смартфонов Google Play. Инстанция также признала законным это требование надзора.

Сегодня, 15 декабря, Саратовский облсуд оставил в силе решение по делу Tor Project нижестоящей инстанции, Ленинского районного суда. Апелляционная жалоба американской компании была отклонена. Следующей инстанцией для апелляции может быть Кассационный суд региона.

