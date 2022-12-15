Мария Усова посетила празднование Дня сельского хозяйства в Турках

Выступает казачий инструментальный ансамбль района

В Турковском районе Саратовской области всегда с размахом поздравляют тружеников села. Корреспондент КП-Саратов побывал на праздновании дня сельского хозяйства в Турках вместе с депутатами Саратовской областной думы Марией Усовой и Василием Кравцовым (оба от фракции «Единая Россия»).

Зимнее Прихоперье

Празднование дня сельского хозяйства в этом году выпало на холодное пятничное утро. Турковский район – один из самых отдаленных в Саратовской области и атмосфера там совсем не такая, как в областном центре. В Саратове полноценная зима еще не наступила. Снег на улице едва наметился и тут же растаял, а ветер носит по дорогам пыль. По приезде в Прихоперье, однако, начинается ощущаться совершенно иная климатическая зона. Турковский район встречает гостей поземкой и переметами по всей дороге.

Мария Усова и Василий Кравцов на празднике

Съехав с трассы, мы отправились по полевой дороге в село Дмитриевка, в котором проживает чуть более двухсот человек. Несмотря на неприветливую погоду, небольшое село кипело жизнью. Вокруг местного клуба были припаркованы автомобили жителей села и гостей из райцентра: мероприятие, посвященное сельскому хозяйству, всегда вызывает большой ажиотаж в Турковском районе. В недавно отреставрированном Доме культуры, стены которого сегодня чествуют аграриев, недавно открылся музей села. Там гостей встретили артефакты ушедших эпох - советской и дореволюционной.

Торжественное награждение

День сельского хозяйства в Турковском районе традиционно проводится не по календарю, 9 октября, а с окончанием всех работ. Через два месяца, 9 декабря, в сельском Доме культуры в Дмитровке глава района — Алексей Никитин и приглашенные гости - депутаты Саратовской областной думы Мария Усова и Василий Кравцов встретились с жителями села. Наиболее отличившихся в этом году аграриев было решено отметить благодарственными письмами и почетными грамотами.

В число награжденных попали Сергей Бурмистров — глава КФХ «Колос» и Дмитрий Коршунов – индивидуальный предприниматель и глава КФХ. Им благодарственные письма вручила депутат Саратовской областной думы Мария Усова.

— Желаю всем, кто трудится на земле, крепкого здоровья, высоких урожаев, надежной техники, благосклонной погоды и благоприятных условий. От всей души хочется пожелать вам хороших перемен в жизни и уверенности в завтрашнем дне. Пусть ваш нелегкий труд окупится новыми достижениями и признанием благодарных земляков, — высказалась Мария Усова.

Люди с большой буквы

Официоз, крепкие рукопожатия и серьезные взгляды сменялись выступлениями артистов местного дома культуры. Выступал казачий инструментальный ансамбль района. В нем состоят как бравые, подтянутые, с искрой в глазах мужчины, задорным голосом исполнявшие песни донских казаков, и яркие казачки. Коллектив исполнил для гостей танец с шашками.

— Я рад, что глава Турковского района пригласил в это замечательное место. Здесь живут настоящие Люди. Алексей Владимирович, Люди с большой буквы. Очень греет душу, что можно встретить их в такой глубинке, одном из самых отдаленных и труднодоступных сел района. У вас здесь не только особая земля, но и особые погодные условия какие-то, — с улыбкой заметил депутат Кравцов, —Везде засуха, а у вас с дождями хорошо. Везде сухие морозы - взять хотя бы соседнее Ртищево, а у вас мягкий снежок. Я давно не видел вашу художественную самодеятельность, и знаете, мне очень понравилось. Это уровень. Я очень серьезно и критично отношусь к подобным мероприятиям, и хореография, и вокал, - молодцы. Будем приглашать вас к себе в Аркадак! — поделился эмоциями от праздника Василий Кравцов.

Василий Михайлович прекрасно знает, о чем говорит. Получив в 1982 году высшее образование по специальности «Механизация сельского хозяйства», депутат областной думы долгие годы отдал селу, устроившись сразу после учебы в «Райсельхозтехнику», а затем руководя молочно-консервным комбинатом.

Послесловие

Механизаторы, трактористы, комбайнеры, водители, фермеры, другие работники отрасли напрямую диктуют не только экономическое, но и социальное благополучие любого муниципалитета. Кадры – основа любого производства, и в сельском хозяйстве очень важна преемственность поколений. Чтобы получился грамотный, высококвалифицированный специалист, должно пройти время. «Лишь у того хлеб родится, кто пахать не ленится» — гласит народная мудрость.

Аграриям Саратовской области вручили общественные медали «За благотворительность и милосердие»

Наталия Калинина

На очередном Пленуме областного комитета Профсоюза работников АПК председатель областной организации Профсоюза Александр Качанов вручил общественные медали «За благотворительность и милосердие» и наградил почетными знаками.

Равзю Акчурину, генерального директора ООО «Осень» Озинского района,

Александра Ратачкова, генерального директора ООО «Холдинговая компания «Агрохолдинг»,

Валерия Титова, доктора сельскохозяйственных наук,

Сергея Святкина, генерального директора ООО «НПО «СУР».

Медаль была учреждена 30 ноября 2016 года. Она вручается «гражданам за проявленное милосердие, чуткость, внимание к ветеранам боевых действий и военной службы, а также другим категориям граждан; работу по медицинской, социальной и психологической помощи и реабилитации; ведение благотворительной деятельности и меценатство, направленное на улучшение уровня жизни человека».