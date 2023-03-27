Последняя неделя марта в Саратове: аномальное тепло сменится прохладными выходными

Прохожие на улице под дождем. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В последнюю неделю марта в Саратовской области ожидается переменчивая погода. Как рассказала синоптик регионального гидрометцентра Светлана Цветайло, резкое потепление в начале недели сменится прохладными выходными.

С 27 марта по 30 в регионе ожидается аномальное тепло: температура воздуха будет на 9 – 13 градусов выше климатической нормы. В ночные часы она составит от 3 до 8 градусов, а в светлое время суток столбик термометра поднимется до 12 – 17 градусов. В юго-восточных районах будет жара до 18 – 21 градуса. На небе будут заметны лишь легкие облака. Ветер будет дуть южного направления. Его скорость составит 4 – 9 метров в секунду. Осадков не ожидается.

В конце недели ситуация поменяется. Температура упадет до климатической нормы этого сезона. В период с 30 марта по 1 апреля ночью температура составит от -2 до +3 градусов, а в дневные часы воздух прогреется только до 4 – 9 градусов. В этот же период через территорию региона будут проходить атмосферные фронты, которые принесут с собой пасмурную погоду. Небо затянет более плотными облаками, в которых останутся лишь редкие прояснения. Ветер сменит направление с южного на западное и усилится. Отдельные его порывы будут достигать 13 – 16 метров в секунду.

Ближе к выходным в Саратовской области ожидаются осадки в виде дождя, а в западных районах в виде дождя с легким, едва заметным снегом. Возможны кратковременные грозы.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.