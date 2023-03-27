Председатель СКР поручил доложить о результатах проверки по факту избиения мальчика в Энгельсе

Александр Бастрыкин / Архив КП

Председатель СУ СКР Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по факту избиения мальчика в Энгельсе, сообщает пресс-служба центрального аппарата ведомства.

Напомним, в субботу, 25 марта, в городском паблике «Энгельс Онлайн» во «ВКонтакте» появился пост одного из подписчиков, к которому был прикреплен видеоролик – на нем неизвестный мужчина сначала чуть не задавил несовершеннолетнюю девочку, а потом напал на другого подростка и ударил мальчика коленом в живот.

Кадр из видео "Энгельс Онлайн"

— Главе Следственного комитета России по данной ситуации руководителем следственного управления СК по Саратовской области Анатолием Говоруновым будет представлен доклад, — заявили в ведомстве.

В комментариях к посту покровчане предположили, что причиной ярости горожанина мог стать камень, который дети бросили в окно его авто. Накануне о проверке сообщили в региональном ГУ МВД, также полицейские разыскивают мужчину.

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