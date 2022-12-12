До нового года в Саратовской области продолжится капризная, бесснежная зима

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На этой неделе погода в Саратовской области обещает быть переменчивой и пасмурной. В региональном гидрометцентре обещают саратовцам и дождь со снегом, и сильные порывы ветра, и потепление до плюсовых температур.

Через регион проходят атмосферные фронты нестабильного характера, поэтому на протяжении всей недели будут происходить колебания температурного фона и атмосферного давления. В начале недели в Саратовской области установится морозная погода. Ночью в первую половину недели температура воздуха снизится: от -7 до -12 градусов, а днем от -3 до -8 градусов. Однако к среде саратовцев смогут ощутить небольшое потепление. К пятнице воздух прогреется от ноля до -5 градусов днем, а в муниципалитетах на границе с Волгоградской областью на столбике термометра можно будет наблюдать до +1 градусов.

Не обойдется на неделе без сильного ветра и дождей. В среду, 14 декабря, а затем на с 16 по 17 и с 18 по 19 декабря синоптики обещают выпадение дождей, однако сильного ливня боятся не стоит. Атмосферный фронт будет передвигаться быстро, так что осадки в среду будут непродолжительными. Выпадет также небольшой снег, однако он быстро растает. Снежный покров будет иметь толщину от 2 до 5 см и долго не продержится.

К четвергу дожди прекратятся, однако передышка продлится всего один день. В пятницу синоптики обещают снег, мокрый снег, переохлажденный дождь и мороси. Ветви деревьев покроет гололед, можно также ждать обморожения проводов, а значит и перебоев с движением электротранспорта. Синоптики предупреждают саратовцев о гололеде на дорогах. Пожилым людям в гололед не следует выходить из дому без палочки или трости с острым наконечником, а автомобилистам лучше быть аккуратнее на дорогах. Гололед становится частой причиной случаев падения и пешеходов вблизи пешеходных переходов, тротуаров. Так что возле них стоит быть особенно внимательными.

Видимость на улице ухудшится из-за туманов до 500 – 1000 метров. Автомобилистам не стоит забывать про противотуманные фары. В тумане очень трудно определить, двигается ли другой автомобиль, поэтому необходимо снизить скорость, прежде чем приближаться к другому транспортному средству. При расчете расстояния до предмета или автомобиля, стоит помнить, что в тумане оно кажется большим, чем на самом деле.

В течение недели в Саратовской области ожидается ветер южной четверти, затем от сменит направление на северо-восточное. Средняя его скорость составит 6-11 метров в секунду, порывы доходят до 12-17 метров в секунду.

Лед на Волге продолжает становиться толще и надежнее. Полыньи на нем встречаются все реже, однако назвать его безопасным для человека нельзя. Лед покрывает поверхность реки, однако он не совсем крепок.

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