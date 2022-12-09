Саратовский облсуд вынес приговор убившему собственных родителей покровчанину

Скриншот: СУ СКР по Саратовской области

Саратовский облсуд вынес приговор по уголовному делу об убийстве в Энгельсе. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Суд доказал, что в ночь с 6 на 7 марта этого года 34-летний Артем Киреев был в гостях у родителей – 56-летней матери и 57-летнего отца в квартире по улице Ленина. Киреев «имел давнюю обиду» на родителей, когда они заснули, он схватил киянку и ударил ей своего отца по голове. После преступник задушил мужчину и тем же методом убил собственную мать.

Артем пытался скрыть следы преступления – сначала он просто вынес тела собственноручно убитых родителей на лоджию, а позже расчленил трупы ножовкой. Части тел он сложил в полиэтиленовые пакеты и оставил на лоджии.

Тревогу месяц спустя забили близкие родственники убитой пары, они же сообщили полицейским о бесследном исчезновении мужчины и женщины. 10 апреля правоохранители нашли тела убитых. Вскоре по подозрению в убийстве задержали и Киреева.

Убийца не признавал вину во время суда. Он утверждал, что мать убил его отец, а сам он убил 57-летнего мужчину, защищаясь от его нападения.

Суд доказал вину Киреева, его приговорили к 19 годам колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на 2 года.

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