Недвижимость семьи покойного экс-мэра Саратова Олега Грищенко заберет государство

Саратовский кардиодиспансер / Скриншот: карты Google

Сегодня, 21 марта, Арбитражный суд Саратовской области постановил забрать в пользу государства у частных собственников шесть объектов недвижимости по адресу Крымская, 15.

По этому адресу располагается областной кардиодиспансер, а несколько теперь уже бывших владельцев зданий – наследники экс-мэра Саратова Олега Грищенко.

В частности, региональное надзорное ведомство подавало иски по поводу изъятия имущества к ООО «Геатон» (правообладатель Дмитрий Грищенко) и ООО «Крокус» (владелец – Елена Грищенко).

Кроме того, у прокуратуры возникли вопросы к праву собственности зданиями ООО «Деметра» (Жанна Татьянина), ООО «Мираж» (Владислав Малышев), МУП «Саратовское городское капитальное строительство и комплектация» и городской администрации.

По решению суда, несколько нежилых зданий и земельных на Крымской, 15 забрали в пользу Росимущества.

Ранее эта недвижимость относилась к бывшей горбольнице №12, в 2006, когда Олег Грищенко являлся мэром Саратова, объекты приватизировали. Кардиодиспансеру приходилось платить частникам за аренду зданий.

После этого правом собственности владело ООО «Парацельс», среди директоров организации – Елена Грищенко и Дмитрий Исаев. Позже «Парацельс» вместе с недвижимостью на Крымской разделили несколько юридических лиц.

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