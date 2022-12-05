Кировский районный суд Саратова: повторная экспертиза по делу Андрея Пригарова уменьшила предполагаемый ущерб потерпевшему в 26 раз

Фото: пресс-служба суда

В Кировском районном суде Саратова продолжились слушания по делу бывшего прокурора Кировского района Андрея Пригарова. Напомним, его обвиняют в мошенничестве и коррупции в особо крупном размере.

По версии следствия Пригаров получал ежемесячные взятки от руководства ООО «Ритуал» суммой в полмиллиона рублей.

Также в эпизоде обвинения по статье о мошенничеству упомянут дом в районе Андреевских прудов. Следствие считает, что его Пригаров получил от потерпевшего Алексея Чугунова, обещая помощь с уклонением от уголовного преследования. Несмотря на незаконные предложения от бывшего прокурора, Чугунов получил срок за мошенничество.

Свидетели по этому эпизоду не могут подтвердить, что фактически по документам дом принадлежал Пригарову. На заседаниях по делу ранее свидетели отмечали, что документация на дом отсутствовала в принципе.

Перерыв в заседаниях был вызван новой экспертизой стоимости дома, ранее его оценили в 1,2 миллиона рублей. С этими результатами, подготовленными государственным экспертом, не согласились адвокаты Пригарова – якобы она оценила стоимость объекта как жилого дома, – по их мнению, это не соответствует действительности. При этом, как отметил эксперт, результаты первой оценки, где строение было оценено как самострой, отклонил следователь.

В представленной сегодня экспертизе оценивалась лишь стоимость стройматериалов по состоянию за 2013 год, когда возводилась постройка. Стоимость ущерба, причиненного потерпевшему, сократилось в 26 раз – до 48 тысяч рублей.

В ходе заседания выступил и потерпевший Алексей Чугунов, он рассказал, что защитники Пригарова не давали ему дать пояснения эксперту о ситуации 2013 года и мешали ответить на все вопросы эксперта.

По мнению адвокатов экс-прокурора, никаких препятствий в даче показаний потерпевшему не было, никаких замечаний по этому поводу не возникло и у стороны гособвинения.

Прокуроры предложили вызвать в суд эксперта, судья Антон Степанов согласился с ходатойством, несмотря на протесты защитников Пригарова.

Бывшего прокурора Кировского района Саратова задержали 30 декабря 2020 года, следователи ссылались на показания экс-директора МУСПП «Ритуал» Михаила Шулекина, тот уже 14 раз менял свои показания в ходе следствия по делу. Пригарова обвиняли в превышении полномочий и многочисленных взятках, сумма которых превышает 33 миллиона рублей.

Ранее в Арбитражном суде региона после иска облпрокуратуры признали ничтожной сделку купли-продажи земельного участка между городской администрацией и «Ритуалом», сама земля была возвращена в собственность мэрии Саратова.

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