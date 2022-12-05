Фото: КП-Саратов

На этой неделе в Саратовской области ожидаются морозы до -21 градуса, об этом сообщают специалисты регионального гидрометцентра.

Сегодня, 5 декабря, в понедельник сохраняется влияние антициклона на погоду в регионе. Основной его центр находится над территорией сибирского региона, а Саратовская область попадает в зону его влияния. Погода будет малооблачной или с переменной облачностью. Синоптики предполагают, что осадков на неделе не будет.

Температурный фон в регионе будет ниже климатической нормы на 5 – 9 градусов. Ночью столбик термометра опустится: -12 до -17 градусов, в северных и северо-восточных районах от -18 до -21 градуса. Днем на улице от -7 до -12 градусов мороза.

В Саратове ночные температуры в центральной части города колеблются от -13 до -15 градусов, а днем от – 8 до -10 градусов. Ветер будет преобладать восточный в начале недели и южный в ее второй половине. Его скорость составляет 3 – 8 метра в секунду в начале недели и 6 – 11 метров в секунду ближе к выходным.

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