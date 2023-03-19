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Общество19 марта 2023 6:48

Спикер Госдумы Вячеслав Володин за 2022 не покупал недвижимости и заработал почти 81 миллион рублей

34,7 миллиона из этой суммы политик пожертвовал на благотворительность
Роман Хвалин
Вячеслав Володин, архив КП

Вячеслав Володин, архив КП

Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин подал сведения для ежегодной декларации о доходах и имуществе, сообщает Телеграм-канал саратовских сторонников политика.

За весь 2022 год общая сумма дохода Володина (зарплата и проценты по вкладам) составила 80 миллионов 928 тысяч рублей, из них на пожертвования Вячеслав Викторович выделил 34 миллиона 763 тысячи рублей.

Отметим, в 2021 году доход спикера парламента составил 65 миллионов рублей. Как и годом ранее, Володин не покупал объектов недвижимости. Также председатель ГД не владеет транспортными средствами и зарубежными счетами.

У Вячеслава Володина четверо детей, трое из них – несовершеннолетние. В собственности у спикера Госдумы по-прежнему находится жилой дом в 989 квадратных метров, два гостевых дома (208 и 468 «квадратов») и квартира в 174 квадратных метра.

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