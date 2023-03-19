Спикер Госдумы Вячеслав Володин за 2022 не покупал недвижимости и заработал почти 81 миллион рублей

Вячеслав Володин, архив КП

Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин подал сведения для ежегодной декларации о доходах и имуществе, сообщает Телеграм-канал саратовских сторонников политика.

За весь 2022 год общая сумма дохода Володина (зарплата и проценты по вкладам) составила 80 миллионов 928 тысяч рублей, из них на пожертвования Вячеслав Викторович выделил 34 миллиона 763 тысячи рублей.

Отметим, в 2021 году доход спикера парламента составил 65 миллионов рублей. Как и годом ранее, Володин не покупал объектов недвижимости. Также председатель ГД не владеет транспортными средствами и зарубежными счетами.

У Вячеслава Володина четверо детей, трое из них – несовершеннолетние. В собственности у спикера Госдумы по-прежнему находится жилой дом в 989 квадратных метров, два гостевых дома (208 и 468 «квадратов») и квартира в 174 квадратных метра.

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