В Саратове автобус врезался в столб: количество пострадавших возросло до 11 человек

Фото: Госавтоинспекция

Сегодня, 3 декабря, в Саратове автобус, следовавший по маршруту № 11, врезался в столб. На данный момент сообщается об 11 пострадавших, однако их количество может возрасти.

Инцидент произошел в Кировском районе. В 12.20 по адресу Садовая, 239, где расположен бизнес-центр «Навигатор», произошло столкновение автобуса со световой опорой. На данный момент движение на Большой Горной перекрыто.

По предварительным данным, причиной аварии стал отказ тормозов у автобуса. Водителю автобуса 57 лет.

Фото: Госавтоинспекция

В аварии пострадали 11 человек: 10 получили травмы, один человек госпитализирован с гипертонией. Как сообщает глава регионального минздрава Олег Костин, погибших в инциденте нет, дети не пострадали.

По предварительным данным, Госпитализированы восемь человек, а еще один пострадавший был осмотрен в медицинском учреждении. Травмы получили женщины 18, 44, 55, 59, 61 и 85 лет, мужчины 62, 70 и 75 лет. В итоге четыре пациента направлены были в Саратовскую городскую клиническую больницу № 1, четыре – в областную клиническую больницу.

Двое пострадавших, в том числе водитель автобуса, от госпитализации отказались.

На место ДТП выезжали шесть бригад скорой помощи, начальник областного управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения Юрий Юрин и одна бригада медиков облспаса.

Губернатор Роман Бусаргин поручил Олегу Костину взять на особый контроль оказания первой медпомощи пострадавшим.

Пресс-служба СУ СК по Саратовской области сообщает о проведении доследственной проверки по факту ДТП в Кировском районе. Идет установление всех обстоятельств произошедшего.