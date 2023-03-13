Саратовцы рассказали о чуде: на окне полуразрушенного храма проступают лики святых

фото: Дионисий Каменщиков

На окне храма в заброшенном селе Саратовской области проступили лики святых. Такой необычной новостью саратовцы поделились недавно в социальных сетях.

Кутьино – это небольшое село в Новобурасском районе Саратовской области. Проживает там менее 500 человек, а повседневная повестка обычно посвящена обычным сельским новостям. Однако на днях местные жители заговорили о настоящем чуде: на окне полуразрушенного храма в Новобурасском районе проступают лики святых.

фото подписчицы. 2014 год

Священник Дионисий Каменщиков 11 марта поделился на своей странице «ВКонтакте» невероятной историей. Отец Дионисий побывал в селе Кутьино на руинах Никольского храма. Церковь в селе Кутьино была возведена в 1850 году на средства прихожан. Храм той постройки был деревянным, имелась деревянная колокольня. Был организован один престол — во имя Святителя Николая Чудотворца. В 1911 году здание храма было разобрано и на его месте построена новая, каменная церковь, освященная в 1912 году. Согласно преданию, по этому проекту в России построили три церкви, одна из которых в Ленинградской области, а другая - на Дальнем Востоке.

В 1988 году жители Кутьино обратились в Саратовскую епархию с прошением об открытии в селе православного прихода. Сохранившееся здание Никольского храма было передано верующим в полуразрушенном состоянии и стало памятником архитектуры. Спустя год, рядом с историческим зданием, возвели одноэтажное здание Свято-Никольского храма. До наших дней сохранились расписанные стены храма и плиточные полы, крыши как таковой, как и окон, нет.

фото: Дионисий Каменщиков

— В советское время, когда здесь было зернохранилище, на этой жести, которая закрывает окно пристреливали ружье или винтовку, вы можете видеть отверстия. Отец Иоанн рассказывает удивительную историю, что здесь многие видят икону. Кто-то Спасителя, кто-то Покров Богородицы, кто-то образ Николая Чудотворца. Батюшка рассказывал, что когда он впервые издалека увидел это, то подумал: «Кто икону оставил?» - рассказал отец Дионисий.

Жестяной лист, закрывающий оконный проем, действительно изрешечен, и отверстия похожи на пулевые. Если смотреть на него под разными углами, то можно угадать очертания православных икон - Спасителя и Покрова Богородицы. В комментариях к публикациям священника подписчики согласились с его рассуждениями, некоторые привели в пример фотографии прошлых лет, на некоторых из которых облики православных святых видны еще более отчетливо.