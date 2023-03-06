«Лучшие из лучших» в Саратове: жителей региона наградили за уникальные достижения

Организаторы мероприятия благодарят председателя Ассоциации по развитию туризма в Саратовской области «ПОВОЛЖЬЕ» Дмитрия Семенова и главу ООО «Волга-Медиа» Марии Усовой

2 марта прошла торжественная церемония награждения победителей 8-й ежегодной Всероссийской премии «Лучшие из лучших Российской Федерации».

Премия «Лучшие из лучших Российской Федерации» учреждена, чтобы отметить достижения профессионалов, работающих в различных сферах. В рамках мероприятия были отмечены успехи саратовцев, наиболее ярко проявивших себя в этом году в области образования, благотворительности и волонтерстве, ресторанном бизнесе, моде, индустрии СМИ и рекламы, экономике и финансах, торговле недвижимостью, спорте, культуре, медицине, туризме, а также сфере благоустройства, других направлениях и отраслях. Важно отметить, что второй год с выходом на номинантов, участников из других регионов изменился статус мероприятия на всероссийский.

Мероприятие посетила звезда проекта «Первого канала» Сабина Пантус

Лауреатами премии «Лучшие из лучших Российской Федерации 2022» стали те люди и компании, чьи профессиональные достижения и творческие успехи по достоинству были оценены общественностью и экспертным сообществом в самых различных сферах деятельности - от бизнеса до искусства, от политики до социальной сферы.

Премия «Лучшие из лучших Российской Федерации» призвана поощрять людей, которые работают или делают бизнес успешным в абсолютно разных сферах нашей жизни в такие тяжелые для России времена. Задача премии - показать, что успешные люди работают не только в крупнейший банках и занимаются не только политикой, это не только миллионеры и люди, которых знает вся страна, но и те, кто активно участвует в жизни общества, создает что-то новое или творит чудеса в менее известных сегментах и отраслях. Успешные люди есть в каждой сфере!

Встреча состоялась в морском ресторане «Мидийная» и прошла очень живо и красочно. С ролью ведущих прекрасно справились Евгений Козлов и Илья Косилов. Награждение участников сопровождали выступления саратовских звезд, а также танцевальных ансамблей. Гости вечера смогли увидеть Академию танца и музыки Анны Пановой, певцов Евгения Козлова, Линару Тугушеву, Алису Мельникову, Гаянэ Согбатян, Екатерину Бороздину, гармониста Сергея Шалимова, кадетов «71-я казачья застава», Сергея Михалева, саксофониста Андрея Ханжова, Ясмину и Эмина Нагиевых, вокальный дуэт Eterna МУК Клуб «Арлекин», Алену Гнетову, Екатерину Гуртовую, Полину Усачеву, Кристину Усачеву.

Тем, кто был приглашен на сцену ресторана, за год удалось блеснуть ярче, чем другим. С настоящими достижениями знакомились гости церемонии награждения конкурса «Ежегодная региональная премия «Лучшие из лучших Российской Федерации 2022».

Мероприятие не состоялось бы без поддержки партнеров, которыми стали региональные министерства молодежной политики и спорта, инвестиционной политики и культуры, а также администрация Саратова, Саратовская областная Дума. Отдельную благодарность организаторы премии выражают Александру Селивонец за проведение мастер-классов для детей-сирот, детей-инвалидов Саратова.

Организаторы мероприятия выражают слова благодарности Ассоциации по развитию туризма в Саратовской области «ПОВОЛЖЬЕ» и лично председателю Дмитрию Семенову, а также директору Бизнес-инкубатора Саратовской области Екатерине Деменюк, главе ООО «Волга-Медиа» Марии Усовой и замдиректору организации Елене Скляровой.

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