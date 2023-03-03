В Саратовской области три самых крупных города получат транш в 100 миллионов для подведения инфраструктуры к участкам для многодетных

Фото: Роман Бусаргин / Телеграм

Роман Бусаргин выделил 100 миллионов Саратову, Энгельсу и Балаково для строительства коммуникаций для участков многодетных. Об этом глава региона написал в личном Телеграм-канале.

Бусаргин отметил, что за последние 10 лет многие многодетные семьи получили участки без каких-либо коммуникаций. По мнению губернатора, проблема требует поэтапного решения, чтобы у местных жителей была возможность построить дом.

Глава региона отметил, что острее всего стоит проблема с подведением водоснабжения и дорог. Бусаргин напомнил, что такую проблему должны решать муниципалитеты, но они не обладают необходимыми средствами – именно поэтому в регионе с этого года дан старт специальной программе по постройке инфраструктуры.

— Уже определили виды работ, которые планируется сделать. Например, в Саратове это водоснабжение участков многодетных в микрорайонах Латухино и Зональный, в Энгельсе — водоснабжение, освещение и обеспечение проезда в нескольких поселках, — отметил губернатор.

Бусаргин также добавил, что транш в 100 миллионов выделен самым крупным городам губернии, потому что проблема с инфраструктурой жилья стоит в них особенно заметна. Глава региона напомнил, что аналогичная ситуация с участками без каких-либо коммуникаций существует и во многих других муниципалитетах области.

— Все эти районы в течение недели должны просчитать, сколько денег им требуется, чтобы подвести воду и дороги к участкам. Средства для них начнем выделять в следующем этапе программы. — подчеркнул губернатор.

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