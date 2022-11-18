Аномальное потепление в Саратовской области продолжится на выходных

Погода будет переменчивой и пасмурной

Аномальное потепление пришло в Саратовскую область аномальное потепление и оно продолжится на выходных, об этом сообщили в региональном гидрометцентре.

В выходные дни в регионе установится неоднородный характер погоды. В пятницу циклон покидает регион и уходит на территорию средней Волги, так что осадки закончатся, в ближайшие сутки их не ожидается. Ветер дует северо-западный, погода слабо морозная. В ночные часы от 0 до -5 градусов. Днем от -1 до +4 градусов. Таким образом климатическая норма в регионе превышена на 3 – 6 градусов.

В воскресенье же в Поволжье придет очередной циклон, так что дожди вновь вернутся в регион. В воскресенье и понедельник в Саратовской области вновь будет дождь, а в северных районах области еще и мокрый снег. Температурный фон 20 и 21 ноября составит от -2 до +3 в ночное время. Днем будет от -1 градуса в северо-западных районах, до +4 градусов на юго-востоке региона. Саратов лежит где-то посередине этих значений. Ближайшей ночью здесь будет от -1 до -3 градусов, а днем 0 … + 2 градуса. Дождь в Саратове ожидается 20 и 21 ноября.

Ветер дует западной четверти. Средняя его скорость составляет 6 – 11 м/с, отдельные порывы достигают 19 м/с. При прохождении фронтов низкой облачности в регионе ожидается туман, на дорогах плохая видимость. С утра дорогу покрывает гололед.

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