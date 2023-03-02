Девушка-предприниматель из Балашова вышла замуж за 43-летнего заключенного

Свадьба в колонии

На телеканале «Ю» показали историю 28-летней Ангелины Слободсковой из села Репное в Балашовском районе Саратовской области. Девушка три года находится в романтических отношениях с Эмилем Акопяном, который на момент съемок отбывал наказание в исправительной колонии.

Ангелина Слободскова уже три года состоит в отношениях с зэком

Ангелина живет в одном доме с родителями и сыном от первого брака Гордеем – она владеет бизнесом в Балашове. Раньше она работала официанткой в ресторане, где и познакомилась с постоянным клиентом Эмилем.

Спустя некоторое время Эмиль перестал появляться в заведении, вскоре Слободскова узнала, что мужчина оказался в тюрьме. Эта судимость оказалась для Акопяна третьей, впервые за решетку он попал в 19 лет за умышленное причинение вреда здоровью, тогда он отсидел четыре года.

Эмиль Акопян

Всего спустя три года после отбытия наказания Акопян попал на скамью подсудимых еще раз, уже за причинение тяжкого вреда здоровью. В 32 года, проведя в колонии шесть лет, он снова вышел на свободу.

В 36 лет Эмиль познакомился с Ангелиной, а всего через год его осудили сразу по трем статьям: незаконное хранение оружия, хранение наркотиков без цели их сбыта и вымогательство с применением насилия. Акопяна осудили на девять лет, на момент съемки ему оставалось отсидеть еще три года.

Как сообщается в сюжете, заключенный «за примерное поведение получил возможность пользоваться интернетом» и написал в соцсетях Ангелине, они начали общаться. Вскоре их отношения стали романтическими.

Эмиль отбывал наказание в одной из колоний Саратовской области, и девушка уже спустя полтора месяца общения в сети приехала к нему на длительное (трехдневное) свидание в специально оборудованный корпус исправительного учреждения.

За три года отношений с Эмилем Слободскова смогла приехать на свидание трижды. Позже администрация колонии изменила правила длительных свиданий – теперь попасть на них могут только родственники. Заключенному и его возлюбленной приходится общаться только по телефону.

Это стало для пары одной из причин узаконить отношения до освобождения Акопяна. Весь эпизод посвящен подготовке Ангелины к торжеству, оно должно пройти в колонии и без гостей. Девушке также оказалось очень важно подготовить своих родителей к этой новости, – те против общения дочери с заключенным, но именно они воспитывают ее сына Гордея. Из-за того, что Ангелина часто занята своим бизнесом в Балашове, ее маме пришлось уйти с работы, чтобы растить дома внука.

Ангелина с семьей

Перед тем, как принять окончательное решение, девушка советуется также с друзьями Эмиля и его родителями – они тепло воспринимают новость о готовящемся браке, но отмечают, что мужчина может оказаться в очередной ситуации, когда пойдет против закона – ведь он обладает вспыльчивым темпераментом.

Зэк косвенно подтверждает слова близких – за то время, пока шли съемки сюжета, Акопян несколько раз оказывается в ШИЗО (штрафной изолятор – прим. авт.) за различные дисциплинарные нарушения, авторы телешоу не уточняют, какие именно. Все это отдаляет день свадьбы.

Ангелина с родителями Эмиля

Критически к решению о замужестве с заключенным относятся и подруги Слободсковой – полностью поддержал девушку только сын Гордей и подруга-партнер по бизнесу Катерина, именно с ней вместе девушка отправится покупать свадебное платье.

В конце пилотной серии телешоу Ангелина все же выходит замуж за Эмиля Акопяна, церемония заняла всего 10 минут, из посторонних на ней разрешили присутствовать только съемочной группе телеканала «Ю».

Ангелина с Дмитрием, бывшим мужем и отцом ее сына

Спустя несколько дней зэк обратился к администрации колонии с просьбой о трехсуточном свидании с супругой. Увы, в финале голос за кадром рассказывает, что спустя три месяца после свадьбы встреча так и не состоялась, Акопян снова оказался в штрафном изоляторе. После этого заключенного перевели в колонию особого режима в Тверской области, общаться с Ангелиной он может только по переписке.

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