Пузик, Ватсон, «Котъ Саратовскiй»: вспомним самых знаменитых котиков Саратова

Кот Пузик - саратовский герой

1 марта празднуется Всемирный день кошек. В этот неформальный праздник принято демонстрировать котикам особое почитание и любовь. КП-Саратов же предлагает вспомнить самых примечательных котиков нашего региона.

Кот Пузик

Кот Пузик прославился на всю страну в марте 2022 года. Когда на улице Крымской произошел пожар, он разбудил хозяина и тем самым помог ему выбраться из горящей квартиры. Сам же Пузик в тот момент слишком испугался и убежал, поэтому мужчина не успел забрать его с собой. История хвостатого спасителя, однако, закончилась хорошо. Пожарные вынесли его на свежий воздух и оказали помощь. Какое-то время Пузик чувствовал себя плохо, однако позже пришел в себя. История саратовского кота-спасателя привлекла большое внимание общественности, из-за чего он попал на второе место в ТОП-10 «Котики в СМИ – 2022». При составлении рейтинга учитывалась заметности котиков в СМИ в период с 1 января по 15 декабря 2022 года.

Уступил Пузик только британскому коту Ларри, который «пережил» уже четвертого премьера Британии и «прокомментировал» новость об отставке Лиз Трасс в Твиттере.

Ватсон

Кот министра здравоохранения региона Олега Костина. Олег Николаевич активно ведет Телеграм-канал, куда регулярно постит фото своего мейн-куна Ватсона и его товарища пекинеса Пуфика. Для саратовцев эти животные уже как родные.

Ватсон

Коты-рыбаки на Театральной

В 2020 году на обратной стороне Доски почета на Театральной площади появилось красивое граффити с «очеловеченными» котами, отправившимися на летнюю рыбалку. К сожалению, оно сильно пострадало из-за погоды и через некоторое время было заменено на другую работу. Однако у саратовцев осталось много прекрасных фото.

Граффити с котами. Фото: Администрация Саратова

«Котъ Саратовскiй»

Еще один предмет искусства в нашем списке - «Котъ Саратовскiй». Это граффити, изображающее кота в дореволюционном стиле. Оно расположено на стене здания по улице Советской, 42. «Кот» участвовал в фестивале стрит-арта Приволжского федерального округа «ФормART» и стал абсолютным лидером общественного голосования.

«Котъ Саратовскiй» Фото: МинИнформ64 Z

Кот Матроскин

Знаменитый персонаж сериала «Простоквашино» является частью скульптурной композиции возле саратовского Театра оперы и балета. Рядом с ним расположен памятник Олегу Табакову, который когда-то подарил любимому персонажу свой голос.

Матроскин в Саратове

Мамина кошка

В Детском парке Саратова находится необычная скульптурная композиция «Позвони маме». Композиция посвящена всем мамам и бабушкам, а кошка придает ей дополнительный домашний уют.

Скульптурная композиция «Позвони маме»

Несчастный Васька из Балаково

Поздно вечером 26 февраля 2022 года в соцсетях Балаково стали распространяться шокирующие кадры. Студенты из Балакова засунули кота в конвейер и смеялись. Из представленных кадров и злобных комментариев самих участников съемки выходило, что животное не выжило. Естественно, ситуация моментально вызвала большой общественный резонанс. На место выехали представители полиции и других профильных служб. Однако в ходе разбирательств выяснилось, что молодые люди, хоть и обладают плохим чувством юмора, живодерами не являются. Появлявшийся на видео кот Васька жив и здоров, хотя и пережил некоторый стресс. С молодыми людьми провели беседу о недопустимости подобных шуток.

Кот-путешественник

В противовес недобрым подросткам из Балаково существует история дальнобойщика из Энгельса. В 2019 году Александр Ермолаев ехал по трассе из Ростова-на-Дону в Екатеринбург. Возле села Языково мужчина заметил на дороге умирающего, замерзшего котенка и решил его спасти. Мужчина проехал 800 километров, чтобы доставить малыша в ветеринарную клинику в Екатеринбурге, где ему оказали помощь. Котенка назвали Липтон. Позже Александр забрал его себе домой.

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