Как изменятся цены на такси в Саратовской области

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Решение о корректировке тарифов в Саратовской области приняли местные таксопарки и логистические компании совместно с Яндексом. Ожидается, что это поможет улучшить экономику поездок.

На пользователях сервиса изменения отразятся незначительно, так как корректировка тарифов будет плавной — так, чтобы спрос на поездки не упал, заказов не стало меньше и заработок водителей не сократился. К примеру, если раньше поездка на три километра продолжительностью 10 минут в тарифе «Эконом» в Саратове могла стоить 91 рубль, то теперь она обойдется в 95,8 рубля.

Аналогичные изменения произойдут и в ряде других городов региона. В частности, в Балаково базовая стоимость аналогичной поездки протяженностью в три километра за шесть минут изменится на пять рублей, а в Энгельсе – на семь рублей.

Ожидается, что такие перемены помогут привлечь в систему больше водителей, а значит – людям придется меньше времени тратить на ожидание машины. Кроме того, повышающий коэффициент во время высокого спроса будет срабатывать реже.