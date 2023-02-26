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Общество26 февраля 2023 11:30

В Саратовской области проведут 5-дневные военно-патриотические сборы для десятиклассников

Центры откроются 13 марта
Роман Хвалин
Фото: Пул Z 64 / Телеграм

Фото: Пул Z 64 / Телеграм

С 13 марта в Саратовской области приступят к работе военно-патриотические центры для старшеклассников, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Как отмечает официальный Телеграм-канал «Пул №64», одной из площадок для учеников старших классов школ в Саратове станет центр «Авангард», его посетил губернатор Роман Бусаргин.

Программа предусматривает 5-дневные сборы для десятиклассников. В ходе обучения подростки пройдут огневую, тактическую, медицинскую и строевую подготовку.

Помимо Саратова центры появятся в Энгельсе и Балакове, они будут работать под эгидой ДОСААФ. По словам чиновников, в центрах планируется ежегодно проводить курсы для 3000 десятиклассников.

- Под руководством опытных офицеров школьники изучат основы общевоинских уставов, средства защиты, познакомятся с военной техникой, - рассказали в региональном правительстве.

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