Зимний дождь Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Сегодня, 26 февраля, в Саратовской области ожидаются потепление и дождь, о чем сообщает региональный гидрометцентр.

По мнению синоптиков, в Саратове погода на Масленицу будет пасмурной, улицы затянуты туманом. Весь день небо будет затянуто плотными облаками, которые слегка разойдутся в середине дня. Ожидается небольшой дождь. На улице потеплеет: температура колеблется в районе +1 градуса и -4 градусов по ощущениям. Ожидается достаточно сильный южный ветер. Его скорость составляет 5 – 7 метров в секунду, а отдельные порывы достигают 12 – 14 метров в секунду.

В Саратовской области будет облачно с прояснениями. Ожидаются небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя, в отдельных муниципалитетах возможна метель. Ночью и утром местами по региону будут туман, гололед, возможно налипание мокрого снега. Дует южный ветер со скоростью 6 - 11 м/с и отдельными порывами до 15-18 м/с.. Температура в первой половине дня составляет от -2 до -7 градусов, а в разгар дня составит от -1 до +4 градусов.